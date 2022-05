Italian Snack Food presenta gli snack Mr Beans con farine di legumi

Gli snack Mr Beans sono proposti in quattro varianti e sono realizzati con farina di legumi 100% italiani

Mr.Beans è la linea di snack estrusi salati e dolci realizzati con farine di legumi 100% italiani presentata al Cibus dalla società Italian Snack Food, azienda nata nel 2019. Tutti gli snack Mr.Beans hanno come primo ingrediente i legumi grazie ad un blend composto da Lenticchia rossa della Puglia, Cece della Toscana, Pisello verde dell’Emilia e Fagiolo Borlotto del Piemonte. Sono prodotti ricchi di proteine e fibre, senza zuccheri aggiunti e senza glutine. Queste referenze son proposte in quattro varianti di gusto: Classico al sale marino, Formaggio, Curcuma & Zenzero e Wasabi; sia nella gamma dolce in formato barrette ai gusti cioccolato fondente e mirtilli rossi.

“Ci avvaliamo di materie prime rigorosamente da filiera italiana tracciata e sostenibile -commenta Cristina Valenti, co-fondatrice di Italian Snack Food-. Attraverso il marchio Mr. Beans, Italian Snack Food vuole proporre sul mercato italiano ed estero un modo nuovo, divertente e gustoso di consumare i legumi in qualsiasi momento della giornata. I nostri snack sono ideali per tutti ed in ogni momento, perfetti come spezza fame, snack da aperitivo, merenda per bambini e per chi cerca il giusto apporto proteico senza rinunciare al gusto“.