Italmark lancia il profumo d’ambiente ecosostenibile

Extinction è il profumo d’ambiente eco-friendly che rientra in un progetto di salvaguardia del territorio portato avanti da Italmark

La nota catena distributiva Italmark (SUN) propone Extinction, il profumo d’ambiente eco-friendly che rientra in un progetto di salvaguardia del territorio. Il profumo infatti ricrea le fragranze dei fiori e delle piante in via di estinzione del Monte Baldo, soprannominato Giardino D’Europa in quanto ospita ben il 40% della flora alpina italiana e vanta la più ricca biodiversità floristica in Europa. Italmark intende sostenere questo gruppo montuoso minacciato dal cambiamento climatico. L'obiettivo è di informare i consumatori e di sensibilizzarli su questo tema.

Le caratteristiche del profumo

Il prodotto è stato realizzato con il patrocinio della World Biodiversity Association e con la collaborazione tra i botanici dell’Orto Botanico del Monte Baldo, che hanno selezionato più di 20 specie tra i fiori e le piante più emblematiche e a rischio estinzione. Inoltre, un fragrance specialist ha condotto una ricerca olfattiva per conoscerne le proprietà e ricrearne le essenze in laboratorio, per evitare di danneggiare la flora del monte. Extinction prevede più essenze tra cui Anemone del Monte Baldo, Dafne, Rosa di Natale e Arancio.

La solidarietà

I clienti che acquisteranno una boccetta di Extinction contribuiranno alla donazione che Italmark farà all’Orto Botanico del Monte Baldo, l’ente che si occupa di proteggere i fiori e le piante del monte e che utilizzerà i fondi raccolti per attivare progetti di tutela della natura dal cambiamento climatico.