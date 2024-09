Le spezie di Italpepe accompagneranno gli aspiranti pasticceri nella preparazione delle loro ricette nel corso dell’edizione 2024 del cooking show, in onda su Real Time e in streaming su Discovery+

Italpepe, azienda italiana tra i principali protagonisti nel settore delle spezie, erbe e insaporitori, ha scelto di affiancare Bake Off Italia - dolci in forno, il cooking show targato BBC e prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, in onda da venerdì 6 settembre in prima serata su Real Time (canale 31). Le spezie, infatti, possono conferire un tocco di originalità in più alle preparazioni in cucina, anche nel caso dei dolci.

Per la dodicesima edizione del programma, alla 'padrona di casa' Benedetta Parodi e all’immancabile Ernst Knam, giudice storico del programma, insieme a Damiano Carrara e Tommaso Foglia, si aggiunge come super-ospite fisso della prova tecnica il Maestro Pasticcere Iginio Massari.

Le spezie di Italpepe verranno utilizzate dai concorrenti nelle tre sfide del cooking show: la prova creativa, in cui potranno dare sfogo alla loro fantasia nel reinterpretare le ricette, la prova tecnica alla presenza di Iginio Massari in cui dovranno dimostrare manualità e abilità lontano dagli occhi dei giudici - che assaggeranno le loro creazioni al buio - e la prova sorpresa, pensata per mettere alla prova la creatività e l’estro degli aspiranti pasticceri con sfide scenografiche. L’inserimento dei prodotti Italpepe nello storytelling della trasmissione consente di visualizzare l’utilizzo reale delle spezie in un contesto amichevole che crea empatia e favorisce l’emulazione dei protagonisti. Inoltre una selezione di alcune linee di spezie dell’offerta Italpepe saranno esposte in un corner dedicato all’interno dello studio televisivo.

Come di consueto, il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia. Quest’anno, la scenografia all’interno della grande serra che farà da sfondo alla competizione ha i colori della terra, delle spighe e dei fiori selvatici, con sfumature che vanno dal terracotta all’ocra, che avvolgono la scena in un’atmosfera dai toni caldi e accoglienti.