Italpizza presenta La Bomba, la pizza con bordo ripieno a #sial2024

Italpizza presenta le novità de La Bomba e della Numero 1 al Sial di Parigi, raccontando la sua attività come co-packer e con il proprio marchio

Le novità di Italpizza sono al Sial di Parigi, con un occhio di riguardo per il mercato francese. L’azienda presenta una pizza dal crostone ripieno e una versione della Numero 1 con mozzarella di bufala campana di Napoli dop e altri prodotti per migliorare la versione già sul mercato.

Nel business mix più co-packing che attività a marchio

Il business di Italpizza comprende l’attività di co-packing, che incide per il 70% del giro d’affari. Il lavoro svolto con il brand a marchio proprio pesa invece per il 30% “ma registra - dice Marco Repezza, direttore marketing e trade marketing di Italpizza- una crescita a doppia cifra”.

Italpizza: co-packing e marchio proprio per crescere nell’export

Italpizza nasce come azienda a carattere export-oriented, spiega il responsabile aziendale. Ad oggi l’Italia è ancora il primo Paese, ma l'export continua a crescere sia per quel che riguarda il core business di private label che come brand, “in particolare nel mercato francese -illustra Repezza-, che per il nostro progetto di brand è diventato il secondo Paese, con ottimi riscontri dal punto di vista della distribuzione e un riconoscimento sempre maggiore della nostra qualità anche fuori casa”.

Le novità di Italpizza

Tra le novità, come accennato, due prodotti in particolare: “Quest'anno -illustra di direttore marketing- abbiamo rivoluzionato il mondo della pizza, con un prodotto caratterizzato dal bordo ripieno. Lo abbiamo chiamato La Bomba. È una pizza in stile napoletano, il cui bordo è riempito con ricotta, mozzarella e scamorza, per un’esplosione di gusto. La seconda novità è anche in stile prettamente italiano, ma disponibile anche per l'estero a brevissimo. È la prima nata della golden edition, con cui la nostra Numero 1 (pizza già best seller in Italia e in molti Paesi d'Europa), è diventata super premium (golden edition), arricchendosi con la mozzarella di bufala campana di Napoli dop, basilico e la nostra salsa, leggermente rivista per un sapore ancora più autentico e più partenopeo. Questo è il primo esempio di una serie di prodotti che vogliono stabilire un nuovo standard di qualità nel mondo delle pizze surgelate”.