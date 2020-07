Just Eat e Takeaway.com, nuovo polo del food delivery

Just Eat, app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in Italia, annuncia ufficialmente anche nel nostro paese, la fusione con Takeaway.com, aprendo una nuova era del proprio percorso di crescita e di sviluppo in Italia e nel mondo, e dando vita al gruppo Just Eat Takeaway.com, leader globale del mercato della consegna di cibo ordinato online, il primo in assoluto al di fuori della Cina.

Il nuovo gruppo abbraccerà 24 paesi, portando nuovo potenziale di crescita, investimenti, sviluppo ed esperienza tecnologica ad oltre 48 milioni di clienti attivi in tutto il mondo. La fusione tra Just Eat e Takeaway.com dà vita a un gruppo globale che raggiungerà 450 milioni di persone nel mondo, con 155.000 ristoranti partner in totale e 413 milioni di ordini finalizzati.

Il nome in Italia resterà unicamente Just Eat. Ma dal 1° luglio 2020 è iniziata una fase di transizione verso un rinnovo del logo e dei colori. Una prima fase vedrà l’icona distintiva del gruppo, una casetta contenente forchetta e coltello, sul colore rosso di Just Eat, mentre nel mese di luglio sarà introdotto gradualmente l'arancione conferendo un nuovo aspetto al logo. L'arancione simboleggia, per Just Eat, l’allegria e l’amicizia. Il logo invece, attraverso l’icona della casetta con il coltello e la forchetta vuole raccontare in modo immediato il valore aggiunto che Just Eat intende portare nelle case degli italiani e sulle loro tavole.

"Grazie a questa fusione creeremo insieme a Takeaway.com un gruppo globale, per aggiungere valore al nostro ruolo di guida del mercato e dei consumi in Italia -commenta Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia-. La nostra missione è essere al centro di un ecosistema virtuoso che diffonde vantaggi e sviluppo in tutte le comunità ogni giorno, generando opportunità di business, esperienze personali su misura per ogni cliente, in ogni luogo, e per ogni passione, desiderio, stile di vita e umore. Ci piace definirci promotori di gioia, ovvero una realtà aziendale che attraverso il proprio servizio ha un buon impatto sull’evoluzione dei ristoranti, sullo sviluppo del lavoro per i rider e sulla domanda dei consumatori, in linea con stati d’animo e occasioni. Crediamo che il nuovo gruppo Just Eat Takeaway.com contribuirà a rendere ancora più importante il nostro ruolo e lo sviluppo che vogliamo sostenere in Italia".

Da quando Just Eat è in Italia (2011), ha consegnato 50 milioni di pasti, ha oltre 2 milioni di clienti attivi e più di 15.000 ristoranti partner, con una crescita del 30% rispetto al 2019 che aveva già visto un incremento del 33% rispetto al 2018. Nei soli mesi di lockdown la richiesta di attivare Just Eat da parte dei ristoranti è aumentata di 5 volte rispetto al periodo pre-Covid.

Anche lo sviluppo territoriale è andato di pari passo, con un'espansione del +25% della copertura nel 2019 e un +10% fino a maggio di quest’anno, arrivando a 1.200 città e tutte le 107 province italiane con copertura del 100% dei comuni con più di 50.000 abitanti e il 66% degli italiani (40 milioni) che possono ordinare su Just Eat da almeno un ristorante partner.

Per il 2021 il mercato raggiungerà il miliardo di euro

Il servizio è oggi una leva essenziale per i ristoranti italiani, come confermato durante il periodo di emergenza sanitaria che ha comportato sotto molti aspetti un forte incremento della digitalizzazione, favorendo le app, e dei nuovi clienti nei pagamenti digitali (+36%), dimostrando un cambio delle abitudini di consumo e di business.

"Il mercato della consegna del cibo ordinato online quest’anno farà tra 700 e 800 milioni di euro nel nostro Paese -aggiunge Contini-. Nel 2021 prevediamo il 1 miliardo di euro a livello nazionale con un ulteriore sviluppo nei centri medi e più piccoli, come confermato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano. Il potenziale è ancora enorme, basti pensare che in Inghilterra la percentuale del digitale ha superato il 50% mentre in Italia quest’anno si attesterà tra 20% e 25%".

Per la ristorazione italiana il servizio è una nuova leva per competere, crescere, raggiungere nuovi clienti. Secondo i dati di Just Eat la crescita media dei ristoranti va dal 15% al 25%, con picchi e casi specifici di successo fino al +30-40%.

Unica piattaforma globale in autunno

L’apertura del nuovo servizio di delivery proprietaria all’interno del proprio modello di business, prevede un supporto per quei ristoranti che non svolgono le consegne in autonomia e che in questo modo possono affidarsi al sistema Just Eat con rider che consegnano in modo diretto con la piattaforma. L'apertura di questo nuovo servizio in 23 città italiane ha dato negli ultimi 12 mesi un ulteriore stimolo al mercato, con crescita dei ristoranti e maggiore sviluppo dell’offerta proprio nelle città in cui è stato integrato il servizio di delivery come Cagliari (+163% nel numero di ristoranti), Rimini (+150%), Ferrara (+113%) o Reggio Emilia (+93%), ma ha anche generato nuove opportunità di lavoro per i ciclo/motofattorini (rider, oggi oltre 2.000), maggiori opportunità per il mercato della ristorazione in ottica digitalizzazione e volumi, e anche un servizio migliore in termini di varietà e offerta per tutti i clienti.

Il nuovo corso di Just Eat, oggi parte di Just Eat Takeaway.com, prevede una progressiva transizione che coinvolgerà anche l’app, con migrazione a un’unica piattaforma globale (prevista in autunno), nuovi asset per ristoranti e rider e nuovi investimenti marketing sulle televisioni.