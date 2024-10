Terzo Kentucky Fried Chicken (di seguito Kfc) aperto nell'area metropolitana di Torino (dopo ToDream e Lingotto), il nuovo locale in zona stazione Porta Nuova è il secondo gestito in franchising da Santa Barbara, franchisee che solo a luglio 2024, meno di quattro mesi fa, ha inaugurato il suo primo ristorante Kfc, a Novara, anch’esso in posizione strategica proprio come la stazione di Porta Nuova a Torino. Ad oggi i ristoranti Kfc in Piemonte (6) hanno generato più di 150 posti di lavoro sul territorio, compresi i 30 che compongono lo staff del nuovo ristorante di Torino, dotato di una sala interna da 300 mq con 90 posti a sedere.

Il nuovo ristorante di Torino Porta Nuova, in corso Vittorio Emanuele II 52, si trova nello stabile dello storico Cinema Ambrosio, la cui riapertura è in programma per il 2025: una novità che non passa inosservata, visto che da 111 anni gli spazi nello storico Palazzo Priotti (a pochi passi da piazza Carlo Felice, quasi di fronte a Porta Nuova), ospitavano l'atrio d'ingresso del cinema Ambrosio, chiuso da qualche mese per un intervento di ristrutturazione. "Lo spostamento dell'ingresso e l'arrivo del pollo fritto al posto del tradizionale pop-corn da sala cinematografica però non era stato preannunciato" scrive Torinocronaca. Da Kfc gli spettatori potranno così fare una pausa di gusto prima e dopo lo spettacolo preferito. La partnership, che arricchisce il restyling dello storico multisala torinese con l’offerta del famoso pollo fritto del Kentucky, è stata fortemente voluta dal gestore dell’Ambrosio anche per avvicinare ancora di più il pubblico giovane del brand al mondo del cinema e dell’intrattenimento audiovisivo.