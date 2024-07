KFC-Kentucky Fried Chicken apre a Novara, nel centro commerciale San Martino 2, il suo 91° punto di vendita Italia: è il quinto in Piemonte

KFC-Kentucky Fried Chicken (di seguito: Kfc) arriva per la prima volta a Novara, nel centro commerciale San Martino 2 (via Giovanola 7), proprio nel centro urbano.

Con il nuovo locale a Novara, Kfc porta a cinque il numero di ristoranti in Piemonte, tutti aperti all'interno di centri commerciali o retail park. Gli altri quattro sono nell'area metropolitana di Torino (3) e ad Asti; più precisamente, a Settimo Torinese nel retail park Settimo Cielo, a Torino città nel centro commerciale Lingotto e nell’Urban District To Dream, a Settimo Torinese, aperto solo due settimane fa. Kfc ad Asti è nel centro commerciale Nuovo Borgo.

Le ultime due aperture piemontesi, To Dream e Nuovo Borgo a Novara, avvenute a distanza cronologica ravvicinata, confermano la strategia di espansione del brand americano in Piemonte, rafforzata anche dall’ingresso di un nuovo franchisee: Santa Barbara Srl, che ha in gestione il ristorante di Novara. Santa Barbara è una società italiana fondata con l'obiettivo di portare in Piemonte il pollo fritto di Kfc, creando nel contempo nuove opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo economico locale: solo nel nuovo ristorante di Novara sono 33 i posti di lavoro generati sul territorio.

Kfc è presente in 15 regioni italiane, da quelle settentrionali alla Sicilia. La regione con maggior concentrazione di locali Kfc è la Lombardia (26 unità) seguita dal Lazio -soprattutto Roma e area metropolitana - con 14 store.