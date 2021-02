Il nuovo ristorante targato Kfc (Kentucky Fried Chicken) in apertura a Pomezia (RM) non è solo la prima grande inaugurazione del 2021, ma anche un ulteriore segnale della capacità di espansione di questo celeberrimo marchio della ristorazione commerciale a catena. Ricordiamo che lo sviluppo di Kcf è quasi esclusivamente in master franchising: il nuovo ristorante (via del Mare 16) è gestito in franchising da US Food Network S.r.l., Franchising Partner di Kfc Italia, che gestisce complessivamente 19 ristoranti del brand in Italia. Via del Mare è una delle direttrici che collegano Roma con il litorale, asse strategico sia per i collegamenti nel Lazio sia per l’offerta di servizi e attività commerciali.

Il 1° drive-thru di Kfc nel Lazio

"Con questa apertura salgono a 47 i ristoranti del nostro brand in Italia, di cui 9 nel Lazio – dettaglia Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc Italia-. Continuare a sviluppare la nostra presenza sull’intero territorio nazionale, contribuendo alla tenuta dell’economia e dell’occupazione, è un obiettivo ancora più sfidante in questo momento storico. Con il ristorante di Pomezia continuiamo anche la diffusione del format drive-through (drive-thru, nella grafia american english, ndr), un asset dello sviluppo del brand in Italia: è molto apprezzato dai nostri clienti per la comodità di acquistare i prodotti senza scendere dall’auto ed è una modalità particolarmente gradita in questa fase, in ottica di sicurezza".

Sviluppato su due piani, con capacità di 128 posti nella sala, il ristorante di Pomezia offre il servizio di drive-through, con la corsia dedicata all'asporto (take away) per ritirare il proprio ordine senza scendere dall’auto. Il ristorante dispone anche di servizio clicca e ritira attraverso la App di Kfc Italia, per ordinare nel ristorante attraverso i chioschi: per il servizio consegna (delivery) il partner è Deliveroo.

"Con il ristorante di Pomezia creiamo 29 nuovi posti di lavoro, impiegando prevalentemente persone provenienti dal territorio –aggiunge Dan Ilie, Direttore unico di US Food Network-. Siamo particolarmente orgogliosi di andare in controtendenza rispetto alla situazione di difficoltà che anche il mercato del lavoro sta subendo. Dall’inizio del 2020 abbiamo inserito nei nostri nuovi ristoranti KFC oltre 100 persone e lavoriamo per continuare a dare il nostro contributo alla crescita dei territori dove operiamo".

Il ristorante è aperto dal 5 febbraio tutti i giorni dalle 11 alle 22 salvo diverse disposizioni delle autorità nazionali e locali, in riferimento all’attuale emergenza Covid19.