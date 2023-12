KFC, con il nuovo ristorante a Vicenza, annuncia un cambio di governance nel suo sviluppo in franchising. Quello di Vicenza è il 77° locale della catena

A Vicenza, nel centro commerciale Palladio, KFC-Kentucky Fried Chicken (di seguito: Kfc) inaugura il suo primo ristorante a gestione diretta in Italia, frutto di una nuova strategia che ha l’obiettivo di dare ulteriore impulso alla presenza del marchio del Colonnello Sanders nel nostro Paese e che ha visto, nell’aprile 2023, l’ingresso nel sistema di un corporate franchisee totalmente italiano. Il nuovo ristorante è il 77° in Italia e 7° in Veneto. Il nuovo corporate franchisee italiano è GGC3 Srl, joint venture interamente italiana tra Iverna Holdings SA e Essebi SpA, con importante esperienza nei servizi food: contribuirà in maniera significativa a guidare lo sviluppo e la crescita del marchio Kfc in Italia.

“L’ingresso nel sistema di un corporate franchisee italiano nasce dalla volontà di realizzare una crescita ancora più veloce del brand e una maggiore competitività nel settore –spiega Corrado Cagnola, Ad di Kfc in Italia–. Da aprile 2023 stiamo mettendo in campo un piano di espansione importante, nel quale la nuova organizzazione è tutta coinvolta e che porterà entro fine 2023 a superare gli 80 ristoranti in Italia. Quello di Vicenza darà il via alla nuova fase operativa che ci consentirà di seguire ancora meglio lo sviluppo affiancando alla crescita di questi anni, ottenuta tramite il solo franchising, anche l'espansione diretta. L’esperienza italiana –continua Cagnola– sta diventando anche un modello per altri Paesi europei in cui il brand è presente: la formula del Corporate Franchising Agreement permette, da un lato, di lavorare in grande sinergia con la corporation, che in un mercato giovane come l’Italia ha ancora tanta esperienza da darci. Dall’altro, gestendo noi direttamente una parte dei ristoranti rafforziamo la condivisione degli obiettivi di sviluppo con i nostri franchisee per migliorare il business model in maniera continuativa”.

In pratica, la novità consiste nel fatto che la filiale italiana, guidata da Corrado Cagnola, gestirà direttamente i ristoranti, mentre prima la gestione era di singoli imprenditori affiliati (14 per l'esattezza) che sviluppavano più ristoranti a marchi Kfc.

Con l’apertura del primo ristorante a gestione diretta, Kfc conferma il processo di sviluppo e rinnovamento avviato quest’anno, a quasi 10 anni dall’arrivo in Italia nel 2014, e con un piano di nuove aperture su tutto il territorio nazionale che punta ad arrivare a 200 ristoranti nei prossimi cinque anni. A fine 2023 saranno in tutto 14 i nuovi ristoranti Kfc aperti, per un totale di oltre 500 nuovi posti di lavoro, di cui 30 proprio per il locale di Vicenza, che costituisce un’apertura strategica anche per la posizione: nel cuore del Triveneto, una delle aree geografiche e di mercato sulle quali Kfc guarda con particolare attenzione insieme a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sardegna.