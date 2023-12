KFC-Kentucky Fried Chicken apre il suo 11° ristorante in uno dei più emrgenti quartieri (ex popolari) di Milano: Dergano, tra Affori e Bovisa

Kfc-Kentucky Fried Chicken arriva anche nel quartiere Dergano (Dèrghen in milanese), uno dei più caratteristici di Milano, in grande fermento e a poca distanza dal nuovo Scalo Farini, degli 8 Scali ferroviari milanesi quello più avviato (sulla carta) a una riqualificazione che si prepara a cambiare il volto della metropoli. In via Carlo Imbonati 52, Kfc apre il suo undicesimo ristorante in città: 13 dipendenti (a Milano i ristoranti KFC danno lavoro a circa 400 persone). Il locale è gestito dal franchisee Original Bucket, cui fanno capo altri 21 ristoranti KFC, di cui 8 nella città di Milano. Una presenza capillare che conferma questa città come capitale del gusto KFC in Italia, e la Lombardia come regione leader: dei 76 ristoranti del brand in tutta Italia, 25 sono in territorio lombardo.

Comfort & tecnologia del KFC milanese

Anche il nuovo Kfc di via Imbonati, come tutti i ristoranti del Colonnello Sanders in Italia e nel mondo, offre i principali servizi pensati per sentirsi a casa, come wi-fi gratuito e la postazione di ricarica degli apparecchi elettronici. Dotato di 100 posti a sedere per una superficie di 200 metri quadri, sarà aperto da lunedì a giovedì dalle 11,30 alle 22, da venerdì a domenica dalle 11,30 alle 23. E offre la comodità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante o attraverso la app di Kfc Italia con il servizio clicca & ritira. Senza dimenticare il servizio di delivery con Glovo, disponibile ogni giorno dalle 11,30 alle 22,30, per ricevere a domicilio il pollo fritto di Kfc.

La prossima settimana Kfc apre (5 dicembre) il suo primo locale diretto nel centro commerciale Palladio, a Vicenza: una svolta per il gruppo guidato da Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia (si veda l'intervista su Mark Up 324), che quest'anno chiude con 80 punti di vendita e un fatturato di 142 milioni di euro.