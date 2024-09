Kfc (Kentucky Fried Chicken) ha aperto il suo secondo store a Parma, nel centro commerciale La Galleria, dopo quello inaugurato in via Gramsci

Nuovo ristorante a Parma per Kfc-Kentucky Fried Chicken, nel centro commerciale La Galleria in via Emilia Est 7/B, non lontano dal centro storico e dallo stadio Ennio Tardini, che quest'anno compie cento anni dall'inaugurazione (16 settembre 1924). La nuova apertura raddoppia la presenza del marchio in città: Kfc ha inagurato il primo ristorante a Parma lo scorso dicembre in viale Gramsci 30. Entrambi i locali sono gestiti dal franchisee Just In Food Srl, cui fanno capo anche i ristoranti nei centri commerciali Gran Reno a Casalecchio di Reno (Bo) e I Petali a Reggio Emilia. Il nuovo locale genera 29 posti di lavoro è dotato di una sala interna di 98 mq e dehors (70 mq) affacciato sulla piazzetta del centro commerciale.

Per riprendere il punto della situazione delineato da Corrado Cagnola in occasione della decima inaugurazione a Roma: “La nuova strategia di sviluppo di Kfc in Italia, presentata poco più di un anno fa, oggi sta entrando nella sua fase più intensa. Quello italiano è un mercato giovane per Kfc e il Corporate Franchising Agreement ci sta consentendo di realizzare una crescita ancora più veloce del brand, come dimostrano le molte nuove aperture in corso e pianificate. Con le inaugurazioni di oggi di Roma Marconi e di Padova, Kfc arriva a quota 93 ristoranti nel Paese: il traguardo delle cento insegne, col quale vogliamo celebrare i nostri primi dieci anni in Italia, adesso è ancora più vicino. Tutto il sistema Kfc in Italia, inclusi i franchisee, è orientato a risultati importanti, proiettando una crescita del 35% per il 2024”.