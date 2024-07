“La nuova strategia di sviluppo di Kfc in Italia, presentata poco più di un anno fa, oggi sta entrando nella sua fase più intensa -aggiunge Corrado Cagnola- Quello italiano è un mercato giovane per Kfc e il Corporate Franchising Agreement ci sta consentendo di realizzare una crescita ancora più veloce del brand, come dimostrano le molte nuove aperture in corso e pianificate. Con le inaugurazioni di oggi di Roma Marconi e di Padova, Kfc arriva a quota 93 ristoranti nel Paese: il traguardo delle cento insegne, col quale vogliamo celebrare i nostri primi dieci anni in Italia, adesso è ancora più vicino. Tutto il sistema Kfc in Italia, inclusi i franchisee, è orientato a risultati importanti, proiettando una crescita del 35% per il 2024”.

Il nuovo ristorante a Roma Marconi è dotato di una sala da 200 mq e dispone di 34 posti a sedere. È aperto dalle 11 alle 23 da domenica a giovedì, dalle 11 alle 23,30 venerdì e sabato.