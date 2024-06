KFC-Kentuck Fried Chicken (di seguito: Kfc) fa 90. All'Urban District To Dream a Torino (corso Romania 460) la catena leader nel pollo fritto a livello mondiale apre il suo il novantesimo ristorante italiano e 4° in Piemonte. Il nuovo ristorante Kfc a To Dream, che si aggiunge a quelli di Torino Lingotto, Settimo Torinese e Asti, consolida la presenza del marchio nella regione e rafforza il ruolo del franchisee Original Bucket, a cui fanno capo altri 28 ristoranti Kfc nel Nord Italia tra cui quello di Asti nel centro commerciale Nuovo Borgo, creando al tempo stesso 20 nuovi posti di lavoro sul territorio.

Il nuovo ristorante di Kfc To Dream, a Torino, è dotato di una sala da 200 mq e dispone di 100 posti a sedere. Aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 22,30, come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, è un luogo dove sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, con tutte le comodità che da sempre rendono l’esperienza da Kfc piacevole e rilassante.