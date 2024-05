Kfc, marchio leader anche in Italia nel pollo fritto, ha inaugurato (a poche settimane dalle aperture a Limbiate e a Brescia) un nuovo ristorante a Vignate, nel territorio della Martesana, all’interno dello storico centro commerciale Acquario sulla Nuova Cassanese. Milano e la sua cintura metropolitana si conferma territorio di maggiore espansione per Kfc, che oggi conta in Lombardia 29 ristoranti su un totale di 88 in tutta Italia.

Il nuovo Kfc all’interno del centro commerciale Acquario a Vignate è gestito dal franchisee Original Bucket, cui fanno capo altri 27 ristoranti tra Lombardia, Piemonte e Veneto, e crea 15 nuovi posti di lavoro sul territorio.

Dotato di sala interna da 240 mq, 70 posti a sedere, più quelli in condivisione nella food court del mall, Kfc a Vignate è aperto tutti i giorni dalle 11,30 alle 21,30.

Per quanto riguarda l'offerta, da Kfc ci sono anche i panini Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger, Kentucky Cheese & Bacon e Kentucky BBQ & Bacon, questi ultimi tre disponibili anche in versione double, con doppio filetto. Il nuovo wrap Twister, una piadina che si arrotola intorno a filetti di pollo, maionese, fettine di pomodoro fresco e foglie di insalata croccante. Un prodotto storico del mondo Kfc ora presente anche in Italia, con le varianti.