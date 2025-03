Kfc-Kentucky Fried Chicken ha 18 ristoranti in Lazio. Saliranno a 20 con le prossime aperture di Roma Magliana e del flagship di Fontana di Trevi

Kfc-Kentucky Fried Chicken in Italia conta 118 ristoranti e un giro d’affari di 179 milioni di euro a fine 2024. Quest'anno si apre con una panoramica su Roma e sul Lazio dove Kfc intende aprire nuovi locali per trainare lo sviluppo 2025. A cominciare dall’apertura (4 marzo) del ristorante in via Tiburtina 541 (di cui vedete le foto in questo articolo). Da gennaio 2024 a oggi, le insegne romane di Kfc sono raddoppiate, passando da 6 a 12 e portando a 18 il totale dei locali presenti a livello regionale. Nel corso del 2025 sono previste 10 nuove aperture in Lazio fra gestione diretta e franchising, la maggior parte delle quali dislocate a Roma, per un investimento totale di circa 18 milioni di euro.

Dopo Roma Tiburtina, Kfc a breve aprirà anche a Roma Magliana, che aggiungerà un nuovo tassello alla copertura dell’area metropolitana. Il Lazio detiene anche il record nazionale dei ristoranti Kfc a gestione diretta: Roma Tiburtina sarà il quarto gestito nella regione dal Corporate Franchisee, dopo quelli di The Wow Side Shopping Center, Roma Marconi e Roma Tuscolana, tutti e tre aperti nel 2024. Ed entro il 2025 apre a Roma il primo flagship store italiano di Kfc, in una posizione centralissima nei pressi della Fontana di Trevi.