Kfc (Kentucky Fried Chicken) ha scelto un locale di grandi dimensioni in centro (Corso Vittorio Emanuele), con una sala da 350 mq e 140 posti a sedere

Kfc-Kentucky Fried Chicken apre il suo primo ristorante a Pescara in pieno centro città, a pochi passi dal mare, in Corso Vittorio Emanuele II, 378: è un ritorno della catena del Colonnello Sanders in Abruzzo dopo la prima storica apertura a Chieti nel 2015, nel centro commerciale Megalò.

Per il debutto nella città di Gabriele D'Annunzio, Kfc ha scelto un locale di grandi dimensioni con una sala da 350 mq e 140 posti a sedere, gestito dal franchisee DCNAM, cui fanno capo anche il ristorante di Chieti nel centro commerciale Megalò e due insegne in Lazio, una nel Valmontone Outlet e una a Roma in via Gioberti.

Con questa nuova apertura, Kfc crea 40 posti di lavoro in città, confermando la volontà di implementare la propria presenza in tutte e 16 le regioni attualmente coperte. È il 107° ristorante in Italia di Kfc, e l’obiettivo è raddoppiare questa cifra entro i prossimi tre anni.

Il locale è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, con una finestra per il delivery, attiva dal 5 dicembre, che resterà aperta fino alle 24 da lunedì a giovedì e fino all'una di notte venerdì, sabato e domenica.