La cantante Elisa al fianco di Conad per l’ambiente

#Esg. Prosegue il progetto di Conad Forestiamo l'Italia con nuove iniziative. Il gruppo ha coinvolto la cantante Elisa per proseguire il percorso a tutela dell'ambiente

L'impegno di Conad per natura e ambiente si sviluppa da tempo e prevede numerose attività per il raggiungimento di obiettivi specifici. Nei giorni scorsi la cantante Elisa ha partecipato ad eventi live, con il Patrocinio del Comune di Verona, per veicolare un invito di responsabilità verso l’ambiente. In questa cornice, Conad ha presentato l’edizione 2023 del progetto “Forestiamo Insieme l’Italia”, realizzato in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione. Il progetto prevede la piantagione di 11.000 alberi in 11 regioni italiane entro la primavera 2024.

L’appuntamento veronese è stato l'occasione per il lancio di una sfida rivolta ai cittadini, ai fan di Elisa, e alle community di Aworld e Conad, per il completamento di 500.000 attività a favore dell’ambiente fino al prossimo 30 novembre. Il risultato di questa attività sarà poi portato alla Conferenza Mondiale sul Clima delle Nazioni Unite (COP28) di Dubai, come testimonianza dell’impegno concreto delle persone e del mondo della musica e appello all'azione per la riduzione delle emissioni di CO₂.

“La partecipazione e l’inclusività sono aspetti fondamentali dei nostri progetti di sostenibilità ed è per questo che abbiamo scelto di essere partner di Back to the Future Village, rafforzando ancora una volta il nostro impegno verso la tutela dell’ambiente e la promozione di buone pratiche quotidiane per la sua salvaguardia -dichiara Giuseppe Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione di Conad-. La nostra strategia di sostenibilità vuole essere un punto di riferimento per la tutela dell'ambiente, delle persone e dell'economia, con azioni concrete all'interno e all'esterno dei nostri oltre 3.300 negozi. Per noi di Conad combattere lo spreco alimentare è più di una responsabilità, è un dovere. Significa sostenere il futuro delle persone che attraversano momenti di difficoltà, contrastando l’indifferenza e favorendo la condivisione".