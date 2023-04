Pac2000A Conad: l’impegno per la tutela ambientale

#Esg. Il progetto Forestiamo insieme l’Italia è stato realizzato da Pac 2000A Conad nel comune di Corigliano Rossano (Cs) in collaborazione con Rete Clima

In collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility, di sostenibilità e di decarbonizzazione, Pac 2000A attiva il progetto Forestiamo insieme l’Italia, realizzato nel comune di Corigliano Rossano (Cs). L’iniziativa è parte della campagna Foresta Italia e prevede entro il 2023 la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale, mille in ciascuna regione, grazie al sostegno delle cooperative, dei soci e dei clienti Conad.

Nello specifico, l'attività in Calabria prevede la riforestazione di un’area che nel 2022 è stata oggetto di un incendio che ha danneggiato un precedente rimboschimento, in prevalenza a pino marittimo. Al termine dell’intervento, nell’area verranno messi a dimora 1.000 alberi di varie specie, tra cui il leccio, la roverella, il frassino meridionale, il lentisco e il corbezzolo. Questo permetterà di anticipare la successione forestale e migliorare la qualità e la quantità di specie vegetali presenti nella zona.

Le dichiarazioni

“ Siamo orgogliosi di sostenere questo importante progetto di tutela ambientale che, complessivamente nelle Regioni in cui operiamo, ci vede impegnati nella piantumazione di 5.000 alberi, con l’obiettivo di creare valore diffuso non solo per l’ecosistema ma anche per le comunità ” afferma Pietro Provenzano, direttore Area Calabria di Pac 2000A Conad.

“L’intervento di forestazione di Corigliano Rossano -afferma Paolo Viganò, presidente di Rete Clima- nasce dalla volontà dell’azienda di contribuire, con azioni concrete ed

efficaci, alla tutela ambientale. Le attività di forestazione prevedono il coinvolgimento di dipendenti e collaboratori delle aziende che sostengono i progetti: piantare un albero è una occasione straordinaria per parlare di cambiamenti climatici e di cosa può fare ognuno per contrastarli, attraverso uno stile di vita più sostenibile".