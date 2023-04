Conad: la collaborazione con Earth Day 2023 e i progetti green

#Esg. In occasione di Earth Day 2023, Conad promuove i suoi progetti nel rispetto per l'ambiente e valorizzerà la mdd Verso Natura Conad

In occasione dell'iniziativa Earth Day 2023, in programma sabato 22 aprile, Conad sarà presente in qualità di premium partner e parteciperà all’evento all’interno della Cavallerizza Reale e dei Giardini Reali di Torino, organizzato da AWorld e Club Silencio per celebrare la Giornata mondiale della Terra.

“Abbiamo scelto di essere premium partner di questo importante evento che animerà la Città di Torino in occasione della Giornata Mondiale della Terra per rafforzare ancora una volta il nostro impegno verso la tutela dell’ambiente e la promozione di buone pratiche quotidiane per la sua salvaguardia” dichiara Giuseppe Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione Conad.

La mdd Conad amica dell'ambiente

L’evento torinese Earth Day 2023 fungerà da palcoscenico anche per la presentazione del nuovo posizionamento di marca della linea di prodotti Verso Natura Conad, con una gamma di oltre 300 referenze e un’ampia offerta di prodotti biologici, a ridotto impatto ambientale.“La marca del distributore Conad rappresenta una delle leve chiave per l’attuazione di un nuovo modello di Società sostenibile che possa guidare la transizione in corso, ponendo al centro il rapporto tra persone e natura. Il nostro impegno in questo senso non si limita a ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti nelle scelte del packaging e dei migliori processi produttivi, ma è volto anche all’ascolto della nostra clientela per soddisfare le nuove esigenze sempre più orientate al benessere naturale e alla sostenibilità, con nuovi trend emergenti -afferma Alessandra Corsi, direttore marketing dell’offerta e mdd di Conad-. Per questo abbiamo deciso di far evolvere il marchio Verso Natura attraverso una nuova identità visiva e un nuovo posizionamento di marca inclusivo, focalizzato su un’offerta di prodotti sempre più rispettosa della natura”.

Il progetto di Conad per l'ambiente

Come già raccontato in questo articolo, Conad ha dato vita al progetto Forestiamo Insieme l’Italia, realizzato in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione. Il progetto prevede la piantagione di 11.000 alberi in 11 regioni italiane entro la primavera 2024. Il primo di questa serie, un Ippocastano, verrà piantato alle 15.30 dalla cantante Elisa, da tempo impegnata sui temi ambientali e promotrice di attività di piantagione attraverso il progetto Music for the Planet lanciato nel 2022 con AWorld e MIH.

Inoltre, dall’11 maggio partirà una esperienza di gioco all’interno dell’app Conad dedicata ai clienti cardisti che vogliono attivarsi in un percorso di intrattenimento, educazione e formazione verso comportamenti sostenibili. Gli utenti, attraverso mini-giochi e quiz a tema, potranno accumulare crediti virtuali - le Margherite verdi - per contribuire a far sì che Conad sostenga il progetto di forestazione 2023. All’interno della sezione in App, l’insegna sostiene la campagna delle Nazioni Unite ActNow, un progetto che unisce a livello globale persone e aziende che contribuiscono, con le proprie scelte quotidiane, a preservare il pianeta.