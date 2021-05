La crescita di Alì (Selex) e gli obiettivi per il 2021

Crescono i risultati economici del Gruppo Alì (Selex) che chiude il 2020 con oltre 1,2 miliardi di fatturato. La rete, sviluppata su doppia insegna Alì Supermercati e Alìper (rispettivamente per i negozi di quartiere e per i superstore), comprende 114 supermercati in Veneto ed Emilia Romagna con l’obiettivo di raggiungere quota 116 entro fine 2021.

I risultati relativi allo scorso anno dimostrano la crescita esponenziale anche dell'eCommerce nel quale la catena ha incrementato l'offerta del 60% in meno di un anno, per coprire tutte le province in cui opera e offrire un servizio risultato importante e strategico in epoca di pandemia.

“Siamo un’azienda sana -afferma Francesco Canella, Presidente e fondatore del Gruppo Alì spa- e da 50 anni reinvestiamo nel territorio i proventi della nostra attività, per continuare a crescere con strutture all’avanguardia che ci consentano un risparmio energetico a tutela dell’ambiente, ma anche degli interessi dei consumatori. Dopo le prime due aperture a Montagnan e a Rossano Veneto, lavoreremo per aprire, entro fine 2021, almeno altri due punti di vendita ad alto risparmio energetico e basso impatto ambientale, oltre che ristrutturare quelli più datati, con l’obiettivo di assumere nuovi collaboratori e migliorare la vita dei nostri clienti".

Sostenibilità

Nell'ottica del rispetto per l'ambiente, il Gruppo ha sviluppato una serie di iniziative green e scelte ecosostenibili nei propri store. Ha, per esempio, messo a dimora quasi 32.000 alberi e 4 boschi urbani grazie al progetto We Love Nature, in collaborazione con i propri clienti.

In tutti i supermercati Alì è attiva la raccolta differenziata per gli imballaggi, vengono impiegati sacchetti pane ecocompatibili, cassette ortofrutticole riutilizzabili e carta certificata per cataloghi e volantini. Quasi il 60% della rete vendita è dotata di

illuminazione full led e gli impianti fotovoltaici installati su 21 strutture e sul nuovo centro logistico nel 2020 hanno prodotto 899 Mwh.

Il personale

In termini occupazionali infine il Gruppo dà lavoro a 4.300 dipendenti di cui la metà sono donne. Sono 296 i nuovi assunti nel 2020. Il 97% dei collaboratori ha un contratto

a tempo indeterminato. L'azienda investe inoltre in formazione destinando a questo settore oltre 800.000 euro per garantire un servizio altamente professionale: dalle tecniche di vendita, alla gestione del punto vendita, dai corsi di primo soccorso e sicurezza, a quelli di selezione del personale.

Per affrontare la fase attuale di mercato e per investire sul futuro, il Gruppo ha deciso di puntare sulla logistica con l'internalizzazione di 160 collaboratori del magazzino centrale.