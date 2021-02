Selex, con la app, CosìComodo è ancora più comodo

Dopo un anno di lavoro, nasce la nuova app legata alla piattaforma di spesa on line di Gruppo Selex, CosìComodo.it. "Il lancio della nuova applicazione rientra in un progetto di omnicanalità -spiega Stefano Gambolò, direttore marketing di Selex- che ha l’obiettivo di rendere sempre più immediata l’esperienza d’acquisto dell’utente grazie a innovazioni tecnologiche che crediamo i clienti delle insegne nazionali e regionali aderenti a CosìComodo apprezzeranno. Rispetto al portale, l’App (che ricordiamo è disponibile su Play Store e App Store) consente di scannerizzare i prodotti reali per aggiungerli subito alla lista della spesa, riduce del 50% il tempo impiegato per l’ordine, e inserisce la funzione che tiene monitorate tutte le promozioni".

Scaricando CosìComodo da smartphone si accederà immediatamente all’insegna di riferimento per la propria spesa fra quelle aderenti: Famila, Il Gigante, Emi, Emisfero, Mercatò, Pan, Sole365. Online sono disponibili tutti i prodotti delle grandi marche e le marche del distributore, con assortimenti che variano dai 12.000 ai 15.000 prodotti, inclusi freschi e freschissimi. Ci sono le gamme biologiche, i prodotti free from, cioè quelli creati per bisogni specifici: senza glutine, senza zuccheri, vegani.

La spesa può essere fatta in modalità drive o con consegna a casa, a seconda che si preferisca andare al supermercato (dove gli addetti caricheranno nell’auto i sacchetti, senz'alcun sovrapprezzo) o si preferisca la consegna diretta al domicilio. Attualmente sono 300 i CAP serviti, e nel corso dell’anno la copertura si estenderà ulteriormente.

Pagamenti con carta di credito, Paypal o al ritiro della spesa in negozio.

L’utilizzo dell’app consentirà di partecipare alla lotteria degli scontrini, ove previsto, e di associare la carta fedeltà della propria insegna per accumulare sconti e punti per cogliere le promozioni online dedicate esclusivamente agli utilizzatori da smartphone.