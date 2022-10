La Drogheria 1880: con più sostenibilità c’è più gusto

Drogheria e Alimentari è molto attenta al tema della sostenibilità in tutte le sue accezioni: nel 2021 e 2022 abbiamo reso tutti i nostri pack ecosostenibili, in quanto completamente separabili e riciclabili dopo l’utilizzo.

In questa ottica, abbiamo infatti introdotto una recente innovazione di packaging: il tappo macina regolabile e separabile dal vaso. La macina regolabile permette al consumatore di scegliere il tipo di macinazione, grossa o fine. Una volta che il prodotto è terminato, il tappo macina è separabile dal vaso e i due componenti possono essere smaltiti nella rispettiva destinazione.

L’ impegno dell’azienda nei confronti dei consumatori e dell’ambiente continua con l’introduzione delle buste in carta a partire da Settembre 2022. È stato realizzato infatti un packaging riciclabile nella carta, a ridotto impatto ambientale, per un consumo sostenibile e senza sprechi. Un impegno concreto per la riduzione della plastica superflua.

L’uso della carta come componente principale di un packaging, infatti, ha vantaggi in termini di emissioni di anidride carbonica rispetto al precedente imballaggio in plastica PET / PE. La qualità dei nostri prodotti si conferma quindi anche per il packaging, oltre che per le materie prime.

Lato materie prime, insieme a McCormick&Company, leader mondiale nel settore delle spezie e gruppo di cui fa parte Drogheria, l’azienda ha sviluppato piani di sostenibilità che prevedono una sempre maggiore attenzione alla catena di approvvigionamento e che si muovono verso una filiera più corta, tracciata e certificata.

La sostenibilità dell’azienda passa anche per lo stabilimento di Scarperia e San Piero (FI), di circa 15.000 mq, che è diventato negli anni un’eccellenza produttiva italiana assoluta e un volano di sviluppo occupazionale per tutto il territorio. Nel 2021 sono stati raggiunti ottimi risultati in termini di gestione dei rifiuti (il 90% è destinato al recupero) e di risparmio energetico con l’uso di sola energia certificata da fonti rinnovabili (-92% il rilascio di CO2 nell’atmosfera rispetto a prima) e di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per saperne di più: www.drogheria.com

Facebook e Instagram: @ladrogheria1880