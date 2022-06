La logistica refrigerata di Tesco, rimorchi alimentati da pannelli solari

Iniziativa congiunta tra Tesco e Marshall Fleet Solutions, il gruppo refrigerante del mezzo è alimentato al 100% dall'energia derivante dai 12 panelli posizionati sul tetto

I pannelli fotovoltaici sul tetto dei rimorchi possono garantire l'energia necessaria all'impianto di refrigerazione dei camion utilizzati nella cold chain, come ha dimostrato il progetto congiunto di Tesco con Marshall Fleet Solutions. Attualmente molte di queste unità sono alimentate da un generatore a gasolio, spesso euro zero, andando a vanificare gli sforzi dei trasportatori che stanno convertendo la flotta all'euro 6, o con mezzi alimentati a biometano/Lng e gruppi refrigerati ad azoto o con progetti pilota, per ora su poche unità, come i mezzi totalmente elettrici che abbiamo visto nelle flotte di Esselunga e Lidl.

Il primo rimorchio refrigerato di Tesco alimentato da pannelli fotovoltaici è operativo

Il primo rimorchio refrigerato da 13,6 metri si trova presso il centro di distribuzione Tesco di Peterborough, in Inghilterra ed è già stato messo in strada e sta consegnando le merci ai negozi nella parte orientale del Paese, mentre altri tre saranno destinati a Peterborough nel corso dell’anno. Il tetto di ogni rimorchio è dotato di 12 pannelli solari leggeri Titan che immagazzinano l’energia elettrica in batterie al litio leggere e di lunga durata per fornire energia all’unità di refrigerazione.

Obiettivo 2035 per il net zero di Tesco

"La nostra rete di distribuzione è una delle più grandi del Regno Unito -dice Cliff Smith, Fleet Engineering Manager di Tesco- e svolgerà un ruolo importante nei nostri sforzi per diventare net zero entro il 2035. Con i nostri mezzi pesanti elettrici, i furgoni elettrici per le consegne a domicilio e ora le unità di refrigerazione a energia solare, Tesco è all’avanguardia nell’innovazione del trasporto elettrico, contribuendo a contrastare le emissioni del trasporto su strada"