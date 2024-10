RETAILINNOVATIONS – La Maison Saint-Gobain: ristrutturare casa è semplice e veloce

La Maison Saint-Gobain, grazie a una piattaforma e a un’app che lavorano in modo efficace e trasparente, si è conquistata la fiducia dei cittadini-clienti

La più grande società di costruzioni francese Saint-Gobain opera a livello globale con oltre 166.000 dipendenti in 75 Paesi. Nel 2020 ha lanciato la piattaforma La Maison, rivoluzionando, per i clienti privati, l’esperienza di ristrutturazione della propria casa. Questa piattaforma riesce a semplificare la ricerca, sempre più complessa e insicura, di artigiani qualificati, offrendo adeguati livelli di garanzia e facilitando l’accesso ai finanziamenti governativi.

Dopo una fase iniziale di successo, che ha generato 5,7 milioni di euro di ricavi nel 2022, la piattaforma è stata riprogettata nel 2023, con una suite di servizi più ampia e migliorata, volta a guidare i clienti anche attraverso progetti molto attuali e finanziati di ristrutturazioni finalizzate anche all’efficienza energetica.

Secondo la logica quick & easy della nostra mappa concettuale, la Maison funge da hub per consulenze, ispirazioni, stima dei costi, accesso personalizzato e facilitato ai finanziamenti governativi, con diverse opzioni, pacchetti assicurativi completi e anche assistenza su eventuali attività amministrative aggiuntive.

I clienti avviano il processo completando un modulo online o telefonico e, a stretto giro, ricevono un elenco di artigiani qualificati in grado di completare il lavoro richiesto. Dopo aver selezionato l’artigiano adatto alle proprie esigenze, viene programmata una visita iniziale per delineare le fasi del progetto e stimarne la durata. Per i clienti che cercano un’ispirazione più ampia e varia, Saint-Gobain ha creato una partnership con le reti Point P e Cedeo, nei cui negozi è possibile farsi consigliare e ispirare su materiali e soluzioni possibili. Artigiani e costruttori ottengono l’accesso alla piattaforma La Maison dopo un’accurata verifica, beneficiando, una volta selezionati, del suo notevole traffico web, che supera le 600.000 visite mensili.

Per noi di Kiki Lab, una delle aspettative sempre più prioritarie per le persone è quella della velocità e della semplificazione nella scelta di servizi importanti e costosi come quelli relativi ai lavori in casa e nelle ristrutturazioni.

La Maison di Saint-Gobain con questa piattaforma riesce a rispondere molto bene a queste esigenze, e lo fa ‘mettendosi a fianco’ dei clienti, con un approccio trasparente ed empatico, cosa abbastanza rara nel settore.

Inoltre, semplifica il processo di individuazione degli artigiani idonei vicino al cliente e fornisce l’accesso a una gamma completa di servizi, il tutto all’interno di un’unica piattaforma. Ciò non solo fa risparmiare ai clienti una notevole quantità di tempo, ma risolve anche eventuali dubbi legati alla fiducia che si potrebbero avere quando si lavora con gli appaltatori.

Per Saint-Gobain, la piattaforma rappresenta uno strumento efficace per ottenere informazioni più approfondite sulle aree di attenzione e su come i consumatori pianificano i propri progetti futuri.