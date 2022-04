La mdd Conad cresce (+5,8%). Il fatturato sfiora i 5 miliardi

Conad, nel corso di Fiera Marca by BolognaFiere2022, in programma a Bologna il 12 e 13 aprile, ribadirà i risultati ottenuti con la propria mdd

I prodotti a marchio del distributore Conad hanno conquistato il 30,7% di quota sul totale del largo consumo confezionato a livello Italia (canale super) con un fatturato pari a 4,8 miliardi di euro, in crescita del +5,8% a valore rispetto al 2020.

La mdd si conferma sempre di più punto di riferimento per oltre 11 milioni di famiglie

italiane che fanno la spesa nei punti di vendita Conad. In questo contesto rientra il paniere di prodotti Bassi e Fissi, che dal 2013 offre centinaia di prodotti indispensabili per la vita quotidiana a un prezzo ribassato, garantendo un risparmio stimato fino a 1.500 euro a famiglia.

“La marca del distributore gioca un ruolo primario sia nella tutela del potere d’acquisto dei

consumatori, sia nel sostegno alla filiera agroalimentare italiana, contribuendo alla definizione di un modello di società sempre più orientato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica -commenta Francesco Avanzini, direttore generale di Conad-. Grazie ai nostri prodotti a marchio, sosteniamo la produzione del Paese e generiamo valore che redistribuiamo a valle a migliaia di aziende agroalimentari italiane, per la gran parte piccole e medie imprese. Una sostenibilità che per noi è molto concreta e che può essere attuata solo grazie alla collaborazione di tutti i soggetti che operano nella filiera: agricoltura, industria e distribuzione”.

Questi aspetti verranno sottolineati da Conad nel corso di Fiera Marca by BolognaFiere

2022, in programma a Bologna il 12 e 13 aprile. In ambito private label, il gruppo definisce in maniera netta i propri valori e, al tempo stesso, gli obiettivi: convenienza data da un rapporto tra qualità e prezzo; attenzione alla salute e al benessere del cliente; valorizzazione del servizio; consolidamento dell’offerta premium e impegno per la sostenibilità, quest'ultima strategica e sempre più importante per produttori, distributori

e consumatori.

L'impegno per l'ambiente

In ottica di sostenibilità, Conad ha attuato varie iniziative nell'ambito della strategia Sosteniamo il Futuro, un progetto di sviluppo comune che coinvolge soci,

cooperative, fornitori, clienti. Tra le attività c'è l'impegno per la massimizzazione degli imballaggi sostenibili nei prodotti della marca privata: ad oggi, il 70% delle oltre 5.200 referenze mdd Conad presenta un packaging sostenibile, riciclabile o che utilizza materiale proveniente da riciclo, con materiale biodegradabile o compostabile, e con un’ottimizzazione delle dimensioni e della grammatura degli imballaggi.

A ciò si aggiungono le iniziative per il benessere animale, con condizioni degli allevamenti delle aziende fornitrici superiori ai requisiti di legge in diverse filiere, la tracciabilità dei prodotti, e il ricorso a certificazioni autorevoli nei prodotti a marchio a base di pesce.