La nuova campagna di Bata è un invito al cammino

Attraverso il payoff Make your way, Bata esprime l'importanza di celebrare ogni passo nella vita. Questo l'invito al centro della nuova campagna

Make your way è il payoff della nuova campagna di Bata che vuole essere un vero e proprio manifesto per celebrare ogni nostro passo, sia esso quotidiano o unico nella vita.

Su questo invito, l'insegna di calzature concentra il suo messaggio ai consumatori puntando l'attenzione su quella che è stata pensata come un'espressione del potere e della bellezza di fare il proprio cammino nella vita, riflettendo l'importanza della fiducia in sé stessi e dell'espressione individuale. A riguardo Bata scrive: "Un invito a esplorare il significato più profondo di ogni passo, un percorso unico fatto di sfide, trionfi, ricordi ma soprattutto emozioni".

La campagna, realizzata dall'agenzia &Rosàs è stata diretta dal Creative Executive Director Isahac Oliver e dal Creative Director Jordi Luna.

Sul messaggio della campagna l'azienda insiste: "Per Bata le calzature non sono solo oggetti, ma un mezzo attraverso cui esprimere la propria personalità e raggiungere nuove destinazioni. Grazie ad un know how maturato in 130 anni, le collezioni Bata sono studiate per ogni occasione d’uso con stile e comodità, consentendo alle persone di vivere esperienze straordinarie e creare ricordi indelebili senza rinunciare al comfort".