La nuova sfida del Cile: l’innovazione nel settore alimentare

Il paese si distingue per la sua forte industria alimentare, posizionata a livello internazionale con una grande varietà di prodotti di qualità. Oggi sta aggiungendo innovazione, presentando una nuova gamma di alimenti a valore aggiunto che stanno sorprendendo il mondo.

Il settore agroalimentare cileno è dinamico e lavora per adattarsi alle richieste dei consumatori, aggiungendo attributi quali qualità, tracciabilità e sicurezza, che lo hanno portato ad essere altamente riconosciuto e apprezzato nei mercati internazionali per la sua innovazione e sostenibilità, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mondo.

Tutti questi attributi sono ulteriormente rafforzati da un territorio che, grazie alla sua geografia e anche alle politiche di controllo fitosanitario e zoosanitario, permette un'offerta diversificata e di qualità.

L'industria alimentare cilena è in costante sviluppo e crescita, per assecondare le richieste dei consumatori nel mondo, con una forte innovazione, visione del futuro e tecnologia nei processi di coltivazione, produzione e trasformazione, oltre a una moderna infrastruttura e logistica di esportazione.

Per questo oggi il paese vuole mostrare che è più di vini e frutta, che l'innovazione è diventata parte dell'industria e ha aggiunto valore ai suoi prodotti in tutto il mondo. Il Cile è stato in grado di combinare la sua esperienza nella produzione di alimenti di qualità con la capacità del suo ecosistema innovativo, fornendo al mondo nuovi prodotti.

Nel campo dell'innovazione alimentare, nella produzione di alimenti e bevande, il Cile si distingue nei seguenti sottosettori: tecnologia alimentare, additivi specializzati, prodotti fortificati, alimenti "free-from", ingredienti funzionali e integratori alimentari. Un esempio emblematico è The Not Company , un'azienda cilena che è stata la precursora con una linea di alternative non casearie, utilizzando ingredienti 100% vegetali per la produzione di prodotti quali: maionese, latte e gelato.

E così sono state sviluppate altre idee come The Live Green Co , che utilizza l'intelligenza artificiale per fare alimenti 100% vegetali che sono gustosi, sani e sostenibili per l'ambiente, progettando un software, noto come Charaka, in cui hanno incorporato un database di circa 1.000 piante e le loro proprietà.

Altri esempi sono Bifidice , azienda che ha sviluppato un gelato fatto con probiotici, aggiungendo batteri bifidi alla miscela, creando un gelato funzionale che rafforza il sistema immunitario; ProteraBio , che sta sviluppando una soluzione nella scienza dell'ingegneria proteica per affrontare alcuni dei problemi e delle opportunità più critiche nell'alimentazione, nell'agricoltura, nell'ambiente e nella salute umana e anche Synergic Food , con il suo integratore alimentare ricco di antiossidanti e fibre alimentari, per migliorare la salute intestinale e prevenire e mitigare le malattie non trasmissibili come obesità, diabete e malattie cardiovascolari.

Il Cile, attraverso ProChile , la Direzione Generale per la Promozione dell'Esportazione del Governo, è fortemente impegnato a sostenere l'internazionalizzazione degli imprenditori che presentano prodotti o soluzioni con eccezionali livelli di innovazione, che hanno un alto valore aggiunto e permettono al paese di differenziare la sua offerta esportabile e renderla più competitiva a livello internazionale, stimolando e sostenendo la partecipazione di tali aziende alle fiere internazionali europee specializzate nell'innovazione alimentare come Ftalks in Spagna o Free From in Olanda, per far avanzare le esportazioni di questi prodotti nel mercato dell'UE.

