La nuova Stefanel è urbana ed eclettica, riattivata la rete dei negozi

Dopo l'acquisizione a marzo 2021 da parte del gruppo Ovs, parte oggi il rilancio della nuova Stefanel con un'identità costruita sui pilastri dell'urbanità e della consapevolezza del passato. Le collezioni del brand nato in Veneto sono già disponibili nei 30 negozi italiani e 21 esteri della catena, con un piano di aperture che mira a raddoppiare la rete nella Penisola.

La nuova Stefanel declina l'heritage in versione urban

Consapevole del proprio passato ma proiettata al presente e al futuro: è l'immagine che Ovs ha scelto per il rilancio del brand Stefanel, da collocare in un contesto cittadino per stile e spirito. Un'attitudine eclettica, che Ovs legge nella donna del presente, alle cui esigenze di vestire quotidiano Stefanel mira a rispondere, con respiro internazionale.

Le caratteristiche delle collezioni sono qualità senza tempo, ricerca accurata dei materiali, attenzione al dettaglio, stile e versatilità, per una eleganza senza etichette ed "effortless", semplice da indossare in ogni momento della giornata. La palette dei colori spazia dai toni caldi e neutri a colori più accesi.

Il target è molto ampio: donne di diverse le età, etnie e personalità, energiche e dinamiche come la nuova Stefanel. Le collezioni sono state sviluppate da un team interno che coinvolge sia dipendenti Ovs che persone della squadra Stefanel, riassorbite in azienda.

L'immagine per logo e negozi

I valori sono incarnati nel nuovo logo che propone i colori rosso e nero, in forte contrasto. Per quanto riguarda i negozi, alcuni si distinguono per pareti e pavimenti completamente colorati di rosa Indian, con l'inserimento di elementi rossi e neri che rimandano al logo. Altri invece hanno toni neutri. Arredi e soluzioni, improntati all'essenzialità e all'eleganza, sono attente alla natura, prediligendo materiali naturali e sostenibili.

Il piano di espansione prevede l'apertura di altri 30 punti di vendita, con metratura intorno a 150 mq, in altrettante città. Mentre dei 30 attuali, 21 sono a gestione diretta e 9 in franchising. I nuovi negozi avranno sempre ingresso indipendente e saranno autonomi come spazi e come identità di brand rispetto al marchio Ovs.