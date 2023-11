La ricerca personalizzata di Stileo con la AI

Nel 2021 la piattaforma aggregatrice di moda Stileo ha introdotto la AI per la personalizzazione delle ricerche, e continua a perfezionarla

Sono due anni che la piattaforma aggregatrice della moda Stileo ha introdotto la AI (intelligenza artificiale) per personalizzare la customer experience, e da allora i ricavi per sessione utente sono cresciuti del +10%.

Stileo e l'intelligenza artificiale (AI)

Per un aggregatore di prodotti di moda la visibilità dell'assortimento può essere complessa da gestire. Il visitatore della piattaforma cerca abbigliamento conforme al proprio gusto, ma anche ispirazione e spesso il motore di ricerca tradizionale non è sufficiente. La AI è il nuovo strumento tecnologico che può migliorare le ricerche in direzione di una maggiore personalizzazione, e di conseguenza aumentare la fidelizzazione.

Lo strumento individuato da Stileo è un quiz rivolto ai navigatori del sito: marchi preferiti, la taglia, una selezione di prodotti da fare entro un range che viene proposto, per comprendere i gusti del visitatore. Dagli accessori, all'intimo, all'abbigliamento. Una volta compilato il quiz, la piattaforma (sito o App) visualizza automaticamente una selezione di articoli coerenti con le scelte fatte, prelevati da eCommerce e brand in giro per la rete. Più l'utente usa la piattaforma, più questa si adatta al suo stile e fornisce un output personalizzato.

In questo caso la visibilità dei prodotti è legata non alla potenza o notorietà di un marchio nella rete, ma alla selezione dell'utente. Così anche i piccoli brand e produttori possono rientrare nelle selezioni. Il cliente trova più rapidamente ciò che vuole e di conseguenza acquista con più frequenza. Per gli utenti con esperienza personalizzata dalla AI dal 2021 i ricavi per sessione sono cresciuti del +10%, ed è raddoppiato il tasso di conversione per i click sui prodotti con filtro di taglia applicato.

Inoltre, il meccanismo che conosciamo per gli aggregatori di video e di musica, la raccomandazione di prodotti scelti da consumatori con gusti affini, permette di scoprire ed esplorare nuovi brand, e giocare con le ispirazioni. Il tutto permettendo di confrontare brand e prezzi.

"Siamo anche consapevoli che dobbiamo fare un grande lavoro per adattare la selezione dei capi di moda allo stile di ogni individuo e mostrare loro solo l'offerta pertinente. Ma se riusciremo a selezionare il giusto articolo dall'intero catalogo di 15 milioni di prodotti e ad abbinarlo ai gusti di ogni singolo utente, allora li aiuteremo a navigare nella ormai ampissima gamma di e-commerce e ad arrivare più velocemente alla decisione di acquisto e riusciremo a diventare una vera e propria piattaforma di moda iper-personalizzata per tutti", afferma Igor Smolny di MD GLAMI group.