La strategia Walmart per consumatori e seller

Dall’eCommerce a Walmart+ e Walmart Business, fino al marketplace: il retailer punta a essere il primo servizio a cui clienti e venditori si rivolgono

Il colosso del retail americano Walmart ha messo a punto una strategia diversificata di canali da offrire sia al consumatore finale, sia al venditore, a partire da un eCommerce da record. Tra il 2014 e il 2015 il retailer era molto indietro sul canale online, ma le richieste sempre più insistenti dei consumatori nei confronti dello shopping in rete hanno spinto il retailer ad accelerare: oggi l’eCommerce ha raggiunto i 73 miliardi di dollari di fatturato globale, attraverso un assortimento ampio, un ventaglio di servizi e un’esperienza digital di alto livello tanto che Walmart stesso si definisce “retailer omnicanale”.

Walmart+

Con il sopraggiungere della pandemia i consumatori, lo sappiamo, hanno iniziato a concentrarsi sui beni primari, come il cibo. I cambiamenti nei comportamenti d’acquisto si sono visti soprattutto in relazione ai diversi livelli di reddito, con sensibilità differenti e una diversa selettività negli acquisti. “Tutti comprano cibo e materiali di largo consumo da noi -spiegano dall’azienda-, ma non tutti acquistano abbigliamento o complementi d’arredo”. Per mantenere, o meglio, attrarre clienti ad alto reddito Walmart punta su Walmart+, un abbonamento che consente un risparmio fino a 1.300 dollari l’anno attraverso una serie di servizi inclusi come lo streaming di Paramount+, la consegna della spesa, spedizione gratuita senza minimo d’ordine, ma anche promozioni sul carburante, accessi esclusivi alle promo, scan&go e un immancabile sistema di reward. Insomma, un progetto di fidelizzazione del cliente a tutto tondo.

Servizi ai venditori

Se il marketplace di Walmart è già ben avviato, il retailer americano punta ora su un servizio per rendere la shopping experience da un lato, e la seller experience dall’altro, maggiormente fluida. New-Seller Savings, infatti, è il sistema che Walmart offre ai venditori per lanciare il proprio marketplace con una serie di offerte. Garantisce ai nuovi venditori con sede negli Stati Uniti una riduzione del tasso di commissione fino al 25% per 90 giorni. Gli strumenti, poi, sono concorrenziali:

Walmart Fulfillment Services (WFS) : un servizio di evasione degli ordini end-to-end che permette ai venditori di concentrarsi sulla vendita senza preoccuparsi della logistica

: un servizio di evasione degli ordini end-to-end che permette ai venditori di concentrarsi sulla vendita senza preoccuparsi della logistica Pubblicità : annunci nella rete di ricercar ad alta visibilità

: annunci nella rete di ricercar ad alta visibilità Repricer: strumento per determinare automaticamente i prezzi e che aiuta i venditori a stare al passo con la concorrenza

L’obiettivo di Walmart è ambizioso: essere la prima scelta dei consumatori, ma anche dei venditori.

Walmart Business per le Pmi

Ma il retailer americano non si limita a sostenere i grandi seller. Secondo il retailer, molte Pmi si rivolgono a Walmart per l’acquisto di forniture per l’ufficio, vogliono risparmiare soldi dedicando meno tempo agli acquisti aziendali e mantenendo al contempo sotto controllo le scorte. A tal proposito è stato lanciato recentemente Walmart Business, un sistema progettato per le Pmi che offre un assortimento di 100mila articoli categorizzati tra mobili per l’ufficio, alimenti e bevande, servizi igienici ed elettronica. Inoltre, Walmart Business offre un account multiutente che permette l’utilizzo dello stesso account a fino 5 persone.