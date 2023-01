Walmart Business: la soluzione per semplificare gli acquisti

La proposta di Walmart Business comprende oltre 100.000 prodotti chiave per le aziende tra cui forniture per ufficio e mobili, food, servizi igienici

L'insegna mette a disposizione nuove soluzioni per rendere più facili e sicuri gli acquisti delle aziende. Walmart Business dispone di un assortimento di oltre 100.000 prodotti chiave per le aziende tra cui forniture per ufficio e mobili, cibo e bevande, servizi igienici, elettronica.

L'abbonamento annuale costa 98 dollari all'anno e prevede alcuni servizi: spedizione gratuita, ritiro e consegna gratuiti dal negozio con un ordine minimo di 35 dollari; due premi percentuali su ordini di oltre 250 dollari.

L'azienda ha sottolineato l'importanza di sostenere i clienti delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni non profit per aiutarli ad affrontare le sfide del mercato. Il risparmio di tempo è tra i valori più importanti in questo percorso.

Le ultime attività di Walmart

Negli ultimi anni Walmart ha diversificato la sua offerta proponendosi ai clienti con proposte variegate. Recentemente ha lanciato Creator, la piattaforma dedicata al social commerce che permette agli influencer di monetizzare vendendo o promuovendo i prodotti della catena, come raccontato in questo articolo.

Tecnologia, mondo digitale e social network sono sempre più utili e strategici quindi per avvicinare i consumatori e fidelizzarli. Ne è un esempio l'attività che Walmart ha attivato su Roblox dove la catena ha dato vita ai due spazi Walmart Land e Walmart's Universe of Play. Inoltre, per ottimizzare i flussi delle merci, Walmart ha creato lo scorso anno una struttura, situata in Pennsylvania automatizzata che permette di triplicare i flussi di merci gestiti.