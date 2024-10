La tavoletta di cioccolato a doppio strato per Vanini, la novità di Icam a #sial2024

Al Sial di Parigi Icam, con il brand Vanini, presenta le proprie novità nel mondo del cioccolato e racconta il suo business mix

Al Sial di Parigi, Icam è presente con il brand Vanini, per presentare al mercato, specie francese, le proprie novità nel mondo del cioccolato e raccontare il business mix dell’azienda. “Al Sial di Parigi 2024 ci presentiamo con il marchio Vanini -spiega Antonio Agostoni, direttore r&d e qualità di Icam-, che è il nostro brand per il retail. Abbiamo presentato due novità, sono tavolette di cioccolato a doppio strato, una al cheesecake e l’altra al tiramisù. Sono due tavolette accoppiate, l’una con cioccolato bianco e cioccolato al latte, l’altra fondente con caffè e cioccolato al latte. Sono già presenti in distribuzione, essendo state prodotte ai primi di settembre”.

Il business mix di Icam

L'export incide per il business dell’azienda per una percentuale intorno al 60-65%, riferiscono da Icam. Il business aziendale, oltre all’attività con il marchio Vanini, in cui è presente nel retail, comprende anche la preparazione di semilavorati a base di cioccolato, coperture e cacao.

L’attività in Francia di Icam

In Francia l’azienda è presente con la sussidiaria Icam France: “Per la Francia siamo presenti -dice ancora Agostoni- con il marchio Vanini in alcune grosse catene della gdo e per quanto riguarda le coperture di cioccolato lavoriamo con alcuni grossi artigiani e pasticcerie”.