laEsse potenzia la presenza a Milano: lo store di via Mercato

Si consolida nel capoluogo lombardo l'insegna laEsse, il format urban di Esselunga che, dopo le aperture in città di via Melchiorre Gioia, corso Italia, corso Genova e viale Monte Nero, apre in via Mercato 1. Questo format sintetizza in un piccolo formato i tratti distintivi di Esselunga che lo promuove con questo payoff: Tutta la nostra qualità in un formato semplice, vicino, fresco.

Le caratteristiche dello store

La struttura, sviluppata su una superficie di circa 370 mq, presenta delle differenze rispetto agli store fino ad oggi proposti: manca l'angolo caffè con cucina così come il locker, sono invece presenti i banchi serviti di gastronomia e panetteria insieme al piccolo banco riservato alla pasticceria Elisenda, realtà ormai presente in oltre 100 store Esselunga grazie alla collaborazione dell'insegna con i Fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio. Completano l'area freschi i banchi a libero servizio di carne e pesce insieme all'ortofrutta posizionata all'ingresso del punto di vendita con un'esposizione strutturata sul perimetro. In questo negozio è, inoltre, presente l'enoteca con una selezione di vini pregiati.

Instore è disponibile il servizio di prenotazione così come la consegna a domicilio. Il negozio è aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle 7,30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 14.