Esselunga continua a investire sul format laEsse

Il format urban di Esselunga continua a espandersi. A Milano è stato realizzato il secondo punto di vendita laEsse, situato in via Melchiorre Gioia 57, sviluppato su una superficie di circa 300 mq su unico livello. "Tutta la nostra qualità in un formato semplice, vicino, fresco" recita il claim di Esselunga che in questo store sintetizza la filosofia aziendale in un'ottica omichannel. Il punto di vendita è dotato di un locker e del relativo servizio Clicca e Vai Locker con la possibilità di ordinare la propria spesa sul sito di Esselunga scegliendo tra migliaia di prodotti online da ritirare instore. In termini di innovazione tecnologica, Esselunga sperimenta in questo store la modalità di Presto spesa tramite l'app Esselunga utilizzando il codice a barre e per acquistare tramite il proprio smartphone. Sono presenti, infine, totem digitale per ordinazioni e pagamenti.

Il punto di vendita

L'ingresso di questo store propone l'area Caffé con cucina con tavoli e posti a sedere e un'offerta declinata per i vari momenti della giornata: dalla colazione alla cena, da consumare instore o da portare a casa. La tradizionale offerta dei freschi è sviluppata su banchi a libero servizio per carne, salumi e formaggi, sushi e ortofrutta. Completa l'offerta la pasticceria Elisenda. L'assortimento totale comprende circa 2.500 referenze. Questo store è aperto da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 21, la domenica dalle 9 alle 20.