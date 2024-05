L’Ai entra a Linkontro attraverso l’app

Con Jakala, lo stato dell'arte sulle applicazioni pratiche dell’Ai in gdo e per l'idm. Per Linkontro NielsenIQ l’azienda ha realizzato un tool dedicato

L'uso dell'intelligenza artificiale è uno dei temi portanti de Linkontro, “peraltro, noi di Jakala -illustra Marco Di Dio Roccazzella, general manager e shareholder della società-, abbiamo sviluppato la parte di generative Ai a supporto dell’app de Linkontro, che viene usata dai partecipanti, con cui gli utenti hanno la possibilità informarsi su quanto sta succedendo durante l'edizione di quest'anno e anche avere informazioni su quelle precedenti. È un'app in funzione in questi in questi giorni”.

Jakala: tutti gli usi dell'Ai

L’uso dell’Ai non resta certo legato al singolo evento ma travalica ben oltre. Nell’esperienza di Jakala le tecnologie di intelligenza artificiale possono aiutare sia l’industria del largo consumo che il retail, ottimizzando i costi. “Ad esempio -spiega il general manager- i retailer possono creare contenuti di comunicazione personalizzati utilizzando l’Ai, ovviamente sempre coadiuvata da una persona umana con la possibilità di gestirla. Un altro elemento per cui viene utilizzata è la segmentazione dei comportamenti dei clienti. Per i retailer sono moltissime le possibilità, anche dal punto di vista della raccolta dei dati anche per il tramite delle carte fedeltà”. Altri utilizzi dell’Ai in cui è attiva Jakala sono ad esempio l'ottimizzazione del planning e nell’analisi, mentre esistono applicazioni che permettono di analizzare il rischio finanziario e pure quello reputazionale.

Come l'Ai cambierà l'eCommerce

Altra area in cui l’intelligenza artificiale avrà un impatto radicale sarà l’eCommerce, nello scenario proiettato dalla società: “Ciò a cui siamo abituati, cambierà in maniera radicale -continua Marco Di Dio Roccazzella-. L’Ai renderà la tecnologia sempre più conversazionale e nel mondo dell’eCommerce avremo app in cui basterà dire ‘stasera invito amici vegetariani con un bambino. Cosa mi consigli di comprare?’. Quindi non ci sarà più una ricerca per prodotto ma ci sarà un agente conversazionale che ci aiuterà a fare la spesa, soprattutto dal punto di vista dell'eCommerce”. Per quanto riguarda il mondo del largo consumo, ci sono applicazioni che aiutano a ideare nuovi pack.