Vivere il tempo con serenità, riscoprendo le attese, le pause e le soste nei luoghi pubblici, supermercati compresi. In tutta Europa è una vera e propria riscoperta della socializzazione. Per i retailer si tratta, invece, di un servizio nuovo che consente ai cassieri dei punti di vendita di scambiare due chiacchiere con i consumatori e procedere al pagamento della spesa con tempi più rilassati e rilassanti e ai clienti di godere del tempo all'interno dei negozi. In sintesi si tratta di una formula che mette al centro il cliente e i suoi bisogni e permette ai collaboratori dei punti di vendita di valorizzare anche il proprio lavoro.

La catena di supermercati olandese Albert Heijn sta adottando questa formula di casse lente dove fare la fila diventa un piacere. In questo modo i consumatori possono riscoprire il supermercato come un luogo di condivisione e punto di riferimento assaporando i tempi lenti in contrasto con la velocità che l'epoca moderna impone.

In un post del manager Marco Bonini su Linkedin si evidenziano le reazioni dei cassieri della catena olandese, intervistati da un quotidiano locale. Gli addetti sottolineano quanto sia bello non vedere la gente che sbuffa perché qualcuno conta le monete o perde tempo per pagare il conto. I lavoratori si sentono più gratificati potendosi permettere di fornire informazioni su promozioni e sui prodotti che i consumatori stanno acquistando. Una formula che si sta sperimentando anche in altre catene europee.