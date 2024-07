Event’s Way in collaborazione con Radio Deejay porta le Insalatissime Rio Mare al Vertical Summer Tour

È tempo di Vertical Summer Tour, l’evento itinerante sulle spiagge italiane che attraversa la penisola da Nord a Sud. È la dodicesima edizione dell’evento promosso dall'agenzia torinese Event’s Way in collaborazione con Radio Deejay, che vede quest'anno la novità di un protagonista d'eccezione nelle Insalatissime Rio Mare (Bolton), come spiegano gli organizzatori, “title partner di un incontro perfetto tra tonno di prima qualità sostenibile, cereali, legumi e verdure, che permettono di vivere momenti di gusto unici perché sono pronte all’uso, perfette in tutte le occasioni, ideali da gustare ogni giorno grazie alla varietà di gamma che permette di esprimere la propria personalità attraverso ricette gustose, di qualità e sempre diverse”. È così che le Insalatissime Rio Mare attenderanno i villeggianti per gustose esperienze e giochi a tema con cui gareggiare nella Insalatissime Beach Race per vincere tutti i gadget del brand. E, per chi acquisterà le Insalatissime Cous cous, 5 cereali, Spring e Autumn, in regalo anche la borsa frigo personalizzata.

Le attività del Vertical Summer Tour

Il format del tour si conferma quello del maxi village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di oltre 2.000 metri quadrati sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Prevista la possibilità di praticare sport, in battigia così come in acqua, ma anche di rilassarsi tra i vari stand, oppure semplicemnte ascoltare Radio Deejay. Dal risveglio muscolare e l'acquagym mattutino, alla attività proposte sul palco centrale, passando per giochi a premi, lezioni di ballo e nel pomeriggio anche i tornei sportivi, dal Beach Volley al Beach Tennis: “come in un vero e proprio villaggio turistico”, assicurano i promotori del Vertical Summer Tour. Tanti i giochi e tante le partnership dunque, da Unicredit a Nescafè, Kia e Acqua San Bernardo, divertendosi sino a tarda notte con le serate con i dj dei locali della zona. Mentre grazie alla collaborazione con Radio Deejay, media partner dell’evento, è prevista la presenza speciale di tantissimi noti ospiti in calendario: Fargetta, Vic, I Vitiello’s, Gianluca Gazzoli, Chicco Giuliani e Wad.

Vertical Summer Tour alla dodicesima edizione

Spiega Flavio Gallarato, ceo di Event’s Way che ha organizzato l'evento: “Vertical Summer Tour non smette di stupire. Quest’anno inseriamo una nuova tappa, portando a nove il numero complessivo, e soprattutto accogliendo partner incredibili che ci permettono di garantire un intrattenimento pazzesco per i villeggianti di tutte le età, dalla mattina sino a notte inoltrata. Un mix di divertimento, relax, sport e musica che ha reso Vertical Summer l’evento di riferimento per l’estate italiana al mare”. Commenta Sabrina Timpanaro, marketing director di Rio Mare: “Per Rio Mare si prospetta una stagione ricca di appuntamenti e attivazioni che ci permetteranno di contribuire a rendere unica, divertente e anche gustosa l’estate dei giovani e non solo in tutta Italia. Qualità, spensieratezza e infinite possibilità di esprimere la propria personalità sono solo alcune delle caratteristiche che credo accomunino le Insalatissime Rio Mare e un evento di intrattenimento sulle spiagge come il Vertical Summer Tour, per questo siamo certi che essere title sponsor sia la ricetta perfetta e vincente per rendere iconica quest’estate”.