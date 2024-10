Le novità di Granarolo a #Sial2024 arrivano anche dal nuovo impianto pugliese

Il nuovo polo produttivo a Gioia Del Colle sarà dedicato alle specialità pugliesi come stracciatella e burrata. Mentre l'export cresce e la Francia si conferma come primo mercato per Granarolo

La partecipazione di Granarolo a Sial 2024 di Parigi rappresenta un momento importante per l'azienda che sta per raggiungere una quota del 50% del fatturato nel valore delle esportazioni. In Francia, primo mercato estero, il fatturato supera i 255 milioni di euro e Granarolo rappresenta il primo player nei formaggi duri italiani, nella ricotta, nella mozzarella di bufala e il secondo nella mozzarella vaccina e nel mascarpone.

A Sial 2024 Granarolo ha presentato in anteprima il nuovo polo produttivo di Gioia del Colle (BA), in cui si producono formaggi freschi della tradizione pugliese, come burrata e stracciatella, ma anche burratine e nodini, destinati sia al mercato italiano sia a quello estero, in formato fresh e frozen. Questo tipo di referenze saranno commercializzate in Italia con il brand Perla.

Novità nel plant based di Granarolo

Non solo formaggi ma anche attenzione alle linee proteiche e plant based per rispondere al meglio ai trend di mercato. La gamma Unconventional, con le alternative alla carne 100% vegetali, realizzate in Italia, si è arricchita di nuove referenze fresche come Nuggets gusto pesce e Falafel. Mentre un corner è stato dedicato a tutti i prodotti Granarolo Benessere High Protein, la gamma che nel 2023 ha realizzato oltre 12 mln di euro di fatturato ed è leader nel segmento dei formaggi freschi proteici in Italia.