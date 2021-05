Le novità di prodotto di Molino Rossetto

Sulla scia dell’incremento dell’home cooking, che nell’ultimo anno ha visto protagonisti grandi classici come la pizza, Molino Rossetto, attiva nel mercato farine, mix, lieviti e cereali, rilancia la linea di Preparati Salati e introduce due novità: il Preparato per pizza con lievito madre, realizzato con un mix di farina di grano tenero 00 e lievito istantaneo, già miscelato alla farina, ideale per impasti con lievitazione in forno, e il Preparato per pizza con lievito istantaneo. Quest'ultimo è un mix che contiene farina 00 e lievito madre essiccato, già miscelato e dosato, garantisce un impasto ad alta digeribilità e prolunga la fragranza della pizza, per un impasto croccante fuori e soffice dentro. Si tratta di prodotti pensati anche per il pubblico dei più giovani. Per questo motivo è stato rinnovato il restyling delle confezioni, con l'obiettivo di rendere più riconoscibile il prodotto a scaffale. In particolare, la tipologia di impasto è meglio evidenziata per favorire la lettura dell’etichetta, mentre l’immagine del prodotto finito è più accattivante. A rafforzare lo stile giovane e fresco della nuova gamma di prodotti, il claim Cucina, divertiti, condividi.

Nella operazione di razionalizzazione dell’assortimento Molino Rossetto ha deciso di mantenere le referenze più altovendenti introducendo al contempo le due novità pensate per chi ha poco tempo e predilige un prodotto di rapida preparazione e pronto in pochi minuti. Entrambi i prodotti, sigillati in ATM (in assenza di ossigeno) e sanificabili, sono proposti nel formato da 750 g, che consente di preparare due teglie di pizza.

A disposizione del retailer, l’azienda ha messo a punto anche un pratico espositore extra display che consente di esaltare l’offerta e rappresenta un ulteriore elemento di attrazione per il consumatore finale.

La linea di Molino Rossetto

I due nuovi preparati si affiancano alle altre specialità della linea: i Preparati per Pane Bianco, morbido dentro e croccante fuori, e con Segale, ricco di semi; i Preparati per Pizza in versione Kamut Bio, Integrale, Farro e Gluten Free (per pane e pizza), pensati per soddisfare tutte le esigenze nutrizionali e di gusto; il Preparato per Focaccia Pugliese, con l’aggiunta di fiocchi di patate per ottenere la sofficità tipica di questa ricetta regionale.

“La linea dedicata a chi ama dilettarsi in cucina con la preparazione di pizza, pane e focaccia si presenta più ricca e in una veste rinnovata per offrire più opzioni e ancor più chiarezza al consumatore -afferma Chiara Rossetto, Ad di Molino Rossetto-. Tenendo fede alla nostra vocazione per l’innovazione non solo di prodotto, siamo convinti che la gamma darà un concreto contributo alla valorizzazione dello scaffale e della categoria, nell’ottica win-win che ci ha premiato con ottimi risultati in termini di vendite e quote di mercato nell’ultimo anno proprio in distribuzione moderna”.