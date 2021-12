Da sempre il vino rappresenta uno dei reparti più significativi delle superfici della gdo , a prescindere dalla loro superficie, attraverso il quale le insegne esprimono il proprio dna in termini di offerta, ambientazione e servizi. Proprio per renderlo più distintivo e punto di riferimento nel percorso di acquisto, negli ultimi tempi, diverse catene hanno ripensato il reparto in termini di dimensioni e ambientazioni per dargli maggiore carattere , anche come probabile effetto del Covid, che ha segnato un momento positivo per le vendite di vino .

Un approccio, che ha coinvolto tutti i formati, dagli ipermercati ai discount, in uno sforzo di rendere più leggibile l’assortimento (come ha fatto Famila nello store di Vicenza di Unicomm/Selex dove ha creato uno spazio personalizzato più ampio con un nuovo lettering) piuttosto che alzandone il posizionamento e valore, sia con un’offerta premium sia con nuovi servizi; così la figura del sommelier (presente in molti store e insegne) a volte è stata sostituita da soluzioni tecnologiche innovative, come ha deciso Iper, La Grande i a Rozzano (Mi), inserendo un totem in grado non solo di suggerire il vino più adatto per il consumatore, ma anche di dirgli esattamente in quale corsia si trova e a quale livello dello scaffale. Tecnologia abbinata ai servizi, anche da Decò Gourmet (Gruppo Arena/VéGé) con il suo apparecchio per raffreddare le bottiglie (utilizzato anche da altre insegne, come Conad e Finiper).