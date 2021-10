Lego Certified: lo store interattivo di Milano San Babila

Il punto di vendita Lego Certified Store di Milano San Babila, situato in Corso Monforte 2, si è trasformato grazie ad un refit. Il negozio propone un'esperienza fisica e digitale e presenta alcune novità rispetto alla tradizione dell'insegna: come nel caso del tavolo interattivo dedicato alle nuove proposte, capace di “portare in vita” le storie che si celano dietro i set disponibili in negozio. Grazie a questo speciale demo table sarà possibile visionare i primi progetti e prototipi dei prodotti, scoprire i segreti sul processo di sviluppo e "incontrare" virtualmente i designer Lego.

Percassi e Lego propongono un format ideato per offrire un’esperienza di vendita sempre più personalizzata. All'interno del negozio sono, infatti, presenti la Minifigure Factory, che permetterà di personalizzare l’iconica Minifigure Lego; il Pick a Brick Wall, per selezionare gli elementi speciali; il Launchpad posizionato all’ingresso e dedicato ai prodotti esclusivi; il Lego Play Tables e la torre Build a Mini per costruire la propria Minifigure. Ci saranno anche i modelli in 3D del Duomo di Milano, Rocket Boy, Lego Super Mario e Star Wars.

Le dichiarazioni

“Portiamo nel cuore di Milano una nuova esperienza di vendita che offrirà la possibilità di interagire con nuovi elementi fisici e digitali -commenta Rossana Mastrosimini, channel director Lego Certified Stores West Europe-. Questo store è da sempre uno dei nostri fiori all’occhiello e siamo entusiasti del suo restyling. Per la prima volta in Italia, sarà possibile vivere l’emozione di personalizzazione una Minifigure in pochissimi minuti. Con le esclusive decorazioni, tutti i fan avranno la possibilità di portarsi a casa il ricordo perfetto del loro viaggio a Milano o di creare un regalo unico per i propri cari per un’occasione speciale come il Natale, un anniversario o un compleanno".

“Questo negozio ha un valore anche simbolico per la nostra partnership con il Gruppo Lego, stretta più di sei anni fa e costellata da molte soddisfazioni, prima tra tutte il calore con cui lo store è stato e continua ad essere accolto dai consumatori” commenta Matteo Morandi, Ad di Percassi Retail Group.