Leifheit Italia, confermata la campagna televisiva nazionale per il quarto anno consecutivo

Leifheit Italia festeggia il 65° anniversario, confermando il paese come prioritario nel 2024. La campagna "Clean Twist fun" promuove il sistema lavapavimenti Clean Twist Disc Mop Ergo con una forte presenza televisiva nazionale

Leifheit è presente in Italia dal 1982 e nel 2024 festeggia il suo sessantacinquesimo compleanno dalla sua fondazione in Germania: basandosi su una crescita delle vendite a doppia cifra anche nel 2023 e del trend positivo dell’ultimo quinquennio, Leifheit Italia è stata riconfermata dal Board of Management come paese prioritario per lo sviluppo del gruppo anche nel 2024; è stata pianificata una massiccia campagna pubblicitaria televisiva sulle principali emittenti nazionali già dal primo trimestre 2024 . Il prodotto protagonista della campagna TV sarà ancora il “hero product” di Leifheit, il sistema lavapavimenti Clean Twist Disc Mop Ergo : lo spot in versione da 15 secondi farà conoscere meglio il brand tedesco con una narrazione ironica e divertente; negli ultimi anni avere una casa sempre ordinata e igienizzata è diventato ancora più importante per la sicurezza di tutta la famiglia, meglio farlo in modo veloce e senza fatica, questa la mission di Leifheit.

La campagna in sintesi:

Cliente: Leifheit AG

Prodotto: Clean Twist Disc Mop Ergo (sistema di pulizia dei pavimenti)

Direttore Marketing Corporate: Andreas Groner

Country Manager Leifheit Italia: Emanuele Ragni

Titolo campagna: Clean Twist “fun”

Data uscita: 11/2/2024

Mezzi: Televisione nazionale (Mediaset)

Time share: oltre il 60% in prime time

Il prodotto:

Il sistema lavapavimenti Clean Twist: prodotto interamente in Europa, è composto da un manico allungabile con meccanismo di rotazione brevettato, un secchio da 12 litri di capacità dotato di strizzatore e da una testina lavapavimenti a frange Micro Duo.

Addio mal di schiena! il manico allungabile infatti, con il suo meccanismo di rotazione consente di strizzare comodamente il lavapavimenti a frange senza piegarsi e senza sforzi, evitando di immergere le mani nell'acqua sporca.

Premendo il manico si aziona lo strizzatore eliminando così facilmente l'acqua sporca dalle frange in modo facile e sicuro. Il meccanismo di rotazione nel manico è brevettato a livello europeo (brevetto europeo nr. 1890585)

Dotato di uno snodo flessibile a 360° il Clean Twist Disc Mop Ergo è ideale per la pulizia di punti difficilmente accessibili, come sotto i mobili e negli angoli più nascosti.

Grazie all’azione di Clean Twist è possibile rimuovere sino al 99% delle particelle di virus e batteri (*)

Bella la forma ergonomica e di design del secchio che grazie allo svaso sulla parte posteriore, permette di sollevarlo per svuotare ed eliminare l’acqua sporca senza fatica; il manico del sistema pavimenti, di colore più chiaro rispetto al secchio, garantisce il fissaggio del manico allungabile in posizione verticale quando deve essere riposto dopo l’utilizzo: massima praticità e utile soluzione salvaspazio! E’ venduto inoltre con una garanzia di 3 anni.

Il contesto di mercato: igiene per una maggiore sicurezza a casa in epoca pandemia da covid 19

L'atteggiamento nei confronti dell'igiene è cambiato radicalmente negli ultimi 4 anni a causa della pandemia da covid 19: sempre più italiani si sono concentrati su standard di pulizia molto più alti rispetto al passato, poiché un'igiene rigorosa può ridurre significativamente la diffusione del virus. "Meno particelle di corona virus entrano nel corpo, più è favorevole il decorso dell'infezione", ha scoperto Martin Exner, direttore dell'Istituto per l'igiene e la salute pubblica dell'Università di Bonn (Germania).

(*) Il Robert Koch Institute consiglia la disinfezione a spruzzo dei pavimenti: bagnare la superficie senza un’azione meccanica, è meno efficace. Ed è proprio qui che entra in gioco il produttore di articoli per la casa Leifheit.