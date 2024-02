Leroy Merlin: a Palermo l’Emporio Fai da Noi

Secondo Emporio Fai da Noi a Palermo per Leroy Merlin che in questo spazio mette a disposizione dei più bisognosi utensili per i lavori fai da te

L'Emporio Dai da Noi è uno spazio di condivisione e socialità realizzato da Leroy Merlin. L'ultima apertura a Palermo, in via Barisano da Trani 7, frutto della collaborazione con l'Impresa Sociale Incastri Creativi e della direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino. Si tratta del secondo spazio nel capoluogo siciliano. L’Emporio di Palermo si colloca in un contesto di welfare locale complesso nel quartiere San Giovanni Apostolo, noto in precedenza come C.E.P., che rispecchia le sfide tipiche delle periferie urbane del Sud Italia, caratterizzate da marginalità fisica, economica e sociale.

In questo spazio, quanti ne hanno bisogno possono effettuare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione utilizzando gratuitamente gli utensili

necessari, oltre a prodotti consumabili (vernice, stucco, lampadine e così via).

“Si tratta di un progetto attraverso il quale rendiamo operativi i principi

dell’economia circolare, aumentando il grado di utilizzo dei beni, minimizzando gli

sprechi e le perdite attraverso l’economia della condivisione, le attività di

rigenerazione e di riutilizzo -afferma Elisabetta Carollo, store leader Leroy

Merlin Palermo Forum-. Questa cooperazione è per noi il segno concreto di un

rapporto positivo tra la nostra azienda e il territorio. In Leroy Merlin crediamo

nell’obiettivo di creare relazioni tra le persone, dove il negozio diventa il punto di

incontro capace di attivare processi di rigenerazione del territorio e di sostegno per i

cittadini in difficoltà”.