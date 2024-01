Gallery. Leroy Merlin: in Sicilia replica il format per il bagno

Quarto store "monobisogno" per Leroy Merlin, secondo dedicato al bagno e primo in Sicilia. Dopo Milano, l'insegna replica il format a Trapani

Già sperimentato a Milano, come raccontato in questo articolo, il format dedicato al bagno di Leroy Merlin prosegue il suo percorso e fa il suo ingresso al sud, in Sicilia con un primo punto di vendita nella regione, realizzato a Trapani, in via San Giovanni Bosco 8. Lo Showroom Bagno di Leroy Merlin si sviluppa su 190 mq, articolati su due livelli, con un'ambientazione che enfatizza il sicilian style, attraverso una gamma di prodotti locali che rappresentano il territorio: piastrelle e rivestimenti che sono un vero e proprio omaggio ai colori e alle forme siciliane. Sono, inoltre, stati creati ambienti ispirazionali con prodotti in esclusiva.

Servizi e soluzioni personalizzate

Anche in questo store sarà presente il corner dedicato ad Arky, il servizio di ristrutturazione che mette a disposizione dei clienti un architetto dedicato per seguire tutte le fasi del progetto, dall'idea alla realizzazione finale. L'idea, infatti, è di valorizzare il rapporto vis a vis potenziando i servizi al consumatore.

“Consulenza personalizzata, capacità di andare incontro alle esigenze di tutti i nostri clienti, servizi chiavi in mano: sono questi i punti di forza del nostro nuovo Showroom Bagno con cui vogliamo offrire ai trapanesi una nuova shopping experience, che ci permetta di essere riconosciuti come il brand di riferimento per il relooking del bagno da tutti i nuovi potenziali clienti – spiega Francesco Sanfilippo, store leader Trapani–. Coinvolgendo i migliori talenti che abbiamo selezionato per lo store, proponiamo una modalità di acquisto basata soprattutto su appuntamento, per far sì che il cliente abbia il giusto tempo per pensare a come realizzare al meglio il suo progetto e, allo stesso tempo, permettere ai nostri esperti di dedicarsi loro in maniera esclusiva”.

Dopo le aperture di Roma, Milano e Firenze, è il quarto store monobisogno dell'insegna che sta diversificando la sua offerta puntando su specifiche categorie merceologiche con singole categorie di prodotto: come bagno, pavimenti e rivestimenti.