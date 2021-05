L’espansione dell’insegna Scarpamondo

Si amplia la catena di calzature Scarpamondo che conta una rete di 44 negozi e potenzia la sua presenza con uno store realizzato a Sovigliana a Vinci (Fi), esteso su 1.000 mq, sviluppato su doppio livello. Al piano terra sono esposte le collezioni dei reparti donna, bambini e pelletteria; il primo piano, invece, accoglie le proposte per l’uomo e i prodotti per lo sport, il comfort e il viaggio. In offerta trovano spazio oltre 120 marchi e 30 marchi di proprietà.

Le collezioni sono presentate secondo un concept pensato per rendere immediata l’individuazione delle collezioni e delle tipologie di calzature in un percorso intuitivo.

"Scarpamondo evolve l’esperienza d’uso del prodotto ad un livello superiore, aumentando comfort e performance con un occhio di riguardo alla sostenibilità -sottolinea l'azienda-. Con il progetto Eco Amico abbiamo sposato un percorso etico che permette di garantire collezioni rispettose dell’ambiente, create con processi sostenibili e con materiali riciclati e riciclabili. Prodotti che sanno rispondere alle diverse capacità di acquisto senza scendere a compromessi su qualità e stile".

Anche in questo store è disponibile il progetto fidelity e la carta fedeltà My Emotions, che prevede conversione dei punti accumulati in sconti, iniziative personalizzate, servizio clienti dedicato, sconto del 20% in occasione del compleanno e un magazine con suggerimenti di stile e aggiornamenti sulle tendenze.

Questa apertura, stando a quanto evidenzia la società, vuole "lanciare un significativo segnale di ripresa, di volontà attuativa".