Lidl: imballaggi sempre più green

Sempre più concreto l'impegno di Lidl per quanto riguarda le confezioni dei prodotti in assortimento. Nell'ambito della strategia REset Plastic, Lidl ha sottolineato l'obiettivo di aumentare l’impiego di materiale riciclato nei packaging entro la fine del 2025 e ad eliminare entro l’anno la plastica nera.

“Oltre a ridurre l’utilizzo di questo materiale, stiamo contribuendo a rafforzare le possibilità di riciclo eliminando la plastica nera. Una presa di posizione aziendale che lancia un chiaro segnale al mercato e pone l’accento sulla priorità che riveste per Lidl Italia l’adozione di un modello di economia circolare” commenta Eduardo Tursi, amministratore delegato acquisti e marketing di Lidl Italia.

Le iniziative green di Lidl

Le attività in ambito sostenibile sono state avviate già negli anni passati. Nel 2015, l'azienda si era posta l'obiettivo, assieme ai propri fornitori, di eliminare entro il 2021 l’impiego delle microplastiche più piccole di cinque millimetri nelle formulazioni dei prodotti cosmetici a marchio proprio. Negli anni le confezioni sono state ridisegnate in quest'ottica a seconda dei differenti prodotti, con interventi sia a livello di formato che di materiali per ottenere un packaging sostenibile. A completamento di questo lavoro, Lidl ha anche attivato soluzioni per attivare un processo virtuoso sul territorio tramite uno smaltimento dei rifiuti attento all’ambiente.

Come già raccontato in questo articolo, Lidl Italia ha recentemente ampliato la propria offerta di prodotti realizzati con plastica riciclata con il lancio della collezione sportiva Crivit Ocean Bound e ampliato l'offerta con prodotti per la casa in plastica riciclata.