Lidl propone la linea di scarpe in plastica riciclata

La moda sostenibile proposta da Lidl amplia la sua offerta con nuovi item in assortimento. L'insegna lancia, infatti, le sue prime calzature sportive prodotte al 100% con plastica riciclata: il 75% della loro componente tessile, a maglie traspiranti, nasce da bottiglie pet convenzionalmente riciclate, mentre il restante 25% impiega la cosiddetta Ocean Bound Plastic, ovvero rifiuti plastici raccolti da spiagge, isole o zone costiere, in questo caso dell’Asia. Per ogni paio di scarpe è stato recuperato, riciclato e trasformato l’equivalente, in base alla taglia, da 11 fino a 16 bottiglie di plastica pet.

Le scarpe, con il marchio sportivo Crivit, saranno disponibili dal 6 maggio in tutti gli oltre 680 punti di vendita della rete italiana per tutta la famiglia in tre varianti colore (nero, rosa e grigio) al prezzo di 14,99 euro per i modelli per adulti e di 12,99 euro per i bambini. Questa iniziativa segue l'attività sperimentata al fianco di Nike con cui Lidl ha realizzato una linea di abbigliamento sportivo low cost.

Le iniziative green di Lidl

L'impegno di Lidl nei confronti dell'ambiente rientra in un più ampio progetto di sostenibilità che ha determinato scelte specifiche sia nel campo della logistica come nel caso della propria flotta green ampliata con 40 automezzi alimentati a Biometano e Bio-Lng, come raccontato in questo articolo, sia per quanto riguarda le scelte assortimentali.

Nel campo dell'offerta Lidl ha, infatti, preso l'impegno di assicurare che almeno il 20% dei prodotti di carne fresca di pollo a marchio proprio provenga da allevamenti conformi allo European Chicken Commitment come da noi già pubblicato, ma ha anche inserito in assortimento la linea casa con plastica riciclata.