Lidl Italia a TuttoFood i progetti con Filiera Agricola Italiana

Lidl Italia espone i risultati della collaborazione con Filiera Agricola Italiana, realtà di Coldiretti, nata nel 2018 tra cui il progetto con Riso Arborio

In occasione di TuttoFood, Lidl Italia espone i risultati della collaborazione con Filiera Agricola Italiana, realtà di Coldiretti, nata nel 2018. “L’asset valoriale che condividiamo con Filiera Agricola Italiana, basato sul rispetto della vocazione agricola del nostro Paese e la distribuzione del valore lungo tutta la catena produttiva, ci rende particolarmente orgogliosi di questa collaborazione, che rappresenta un modello virtuoso tra agricoltori e distribuzione” commenta Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione & CSR di Lidl Italia.

In particolare, il gruppo ha annunciato il progetto del Riso Arborio Amico dei pesci, coltivato nelle risaie del territorio ferrarese con una particolare attenzione alla salubrità dell’ambiente. Vengono infatti introdotti nelle acque delle risaie seminate gli avannotti, piccoli di pesci d’acqua dolce che, crescendo, si nutrono di larve di insetti potenzialmente nocivi alla coltura. La loro presenza contribuisce a sviluppare l’ecosistema ideale per la coltivazione del riso e a preservare le biodiversità tipiche delle risaie.

“Stiamo reimmettendo nelle nostre risaie alcuni pesci autoctoni che erano spariti, come le tinche. Immettiamo 2.500 avannotti per ettaro che, oltre a riportare in equilibrio l’ecosistema della risaia, tengono più pulita l’acqua, a vantaggio della coltivazione del riso" afferma Mauro Tonello, Azienda Agricola Tonello.

La collaborazione con Filiera Agricola Italiana

Il gruppo collabora con la Filiera Agricola Italiana per la creazione di un’inedita linea di prodotti con il sigillo FDAI - Firmato Dagli Agricoltori Italiani che si caratterizza per l’utilizzo di materie di prime scelte, 100% italiane e tracciabili, con elevati standard di etica e trasparenza lungo tutta la filiera.

I valori fondanti di questo progetto sono:

rispetto della vocazione agricola dell’Italia

tracciabilità

equa distribuzione del valore lungo tutta la catena di produzione.

Sono oltre 40 i prodotti FDAI inseriti stabilmente nell’assortimento dei punti di vendita Lidl tra cui olio evo, farina di grano italiano, miele di castagno, pasta in vari formati, sugo di pomodoro e diversi tipi di verdure surgelate. Claudia Maccarini, Filiera Agricola Italiana spa, spiega il significato del marchio Firmato Dagli Agricoltori Italiani: “il sigillo di garanzia di una filiera trasparente e controllata, che sostiene il lavoro dell’agricoltore quale custode della terra e amico degli animali. La partnership di Filiera Agricola Italiana con Lidl testimonia la volontà di creare valore, valorizzando l’eticità della gestione della filiera e sostenendo scelte di consumo sostenibile a favore dei prodotti agroalimentari italiani”.

Francesco Formisano, BF spa, sottolinea alcuni aspetti della collaborazione con Lidl: “Andiamo sempre alla ricerca di progetti sempre più mirati alla sostenibilità e abbiamo trovato in Lidl un partner ideale per concretizzarlo e mettere il prodotto sul mercato in modo capillare. La partnership con l’Insegna si estende anche ad altri prodotti come la pasta e il couscous, ma siamo certi che si estenderà in futuro ad atri prodotti”.