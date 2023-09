Lidl Italia: Arnold Schwarzenegger testimonial della linea Parkside

Per promuovere la linea di utensileria fai da te Parkside, Lidl Italia ha scelto come testimonial l'attore Arnold Sckwarzenegger

Arnold Schwarzenegger è tradizionalmente associato al mondo del culturismo e ai film d'azione hollywoodiani, simbolo di forza e coraggio. Non a caso l'ex attore e politico è il testimonial scelto da Lidl Italia per promuovere la linea di utensili per il fai-da-te Parkside legata al claim: Puoi farcela con Parkside!. La gamma di attrezzi, strumenti e accessori a marchio Parkside è disponibile nei 730 store di Lidl Italia, si rivolge soprattutto a coloro che amano riparare, costruire e fare giardinaggio. La linea comprende oltre 100 utensili ricaricabili, tutti compatibili con un’unica batteria intercambiabile.

"Nel corso degli ultimi anni siamo riusciti a creare un brand molto apprezzato dai clienti, espressione di elevate prestazioni e design accattivante, offerti a un imbattibile rapporto qualità-prezzo. Parkside è infatti un valido alleato per riuscire ad affrontare le sfide del fai-da-te con la giusta dose di fiducia. Arnold Schwarzenegger è un uomo d'azione, autentico, determinato e con i piedi per terra, che incarna perfettamente l’immagine del brand" sottolinea Christoph Pohl, amministratore delegato acquisti di Lidl International.

Lo spot

Per la promozione della linea è stato realizzato uno spot che punta l'attenzione sui momenti più leggendari della carriera dell'attore che rivivono così nel mondo del bricolage, ispirando le persone a prendere in mano i propri attrezzi per iniziare un'avventura in cui non dovranno mancare umorismo e autoironia. Lo spot sarà visibile in tv e sui canali social dell'insegna.