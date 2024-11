Limmi presenta il succo con “Limoni di Siracusa Igp” spremuti a freddo

Per questa nuova referenza LIMMI utilizza limone nella sua variante più pregiata di Sicilia, raccolto a mano, spremuto a freddo e pronto in bottiglia

Succo di limoni con “Limoni di Siracusa Igp” spremuto a freddo e racchiuso in una bottiglia. È la nuova referenza presentata da LIMMI, che ha colto tutta l’autenticità di questa Igp siciliana -profumo, freschezza e aroma- e l’ha racchiusa in un originale flacone, sempre disponibile al supermercato e ready to use.

I limoneti dei territori vocati sono come "giardini sul mare", baciati dal sole ridente e caldo. Caratterizzano il paesaggio agrario delle coste del Mediterraneo. I limoni Igp Siracusa si distinguono per l’elevata succosità e la ricchezza di oli essenziali, vitamina C, sali minerali e antiossidanti. Proprietà uniche di questa varietà che cresce tra il mare e l’entroterra di Siracusa, una costa fertile e pianeggiante, la più adatta per coltivare con un metodo che garantisce anche il giusto equilibrio e sviluppo della pianta, così come la raccolta rigorosa a mano dei frutti.

LIMMI succo di limoni con “Limoni di Siracusa Igp” spremuti a freddo come a casa, è indicato per dissetare arricchendo di sapore l’acqua, il tè e le tisane. Ma è anche il tocco in più di tante ricette creative, dai cocktail alla macedonia di frutta, dai frullati alle granite e ai ghiaccioli.

Per confezionare questo nuovo prodotto è stato realizzato un flacone blu mare riconoscibile dai caratteristici motivi delle maioliche siciliane, realizzato in modo che l'olio essenziale estratto dalla buccia e il succo della polpa si mescolino solo all’atto del versare per un aroma e una freschezza propri del limone appena spremuto. Conservato in frigorifero, il succo si mantiene per un periodo più lungo assicurando in consumatore di avere sempre pronto a disposizione tutta la qualità dei limoni di Siracusa Igp e la comodità di non dover più tagliare, spremere e filtrare.

Sul nuovo sito www.limmi.it è possibile conoscere la provenienza dei limoni italiani di LIMMI oltre ad avere tanti suggerimenti di gusto e benessere per l'utilizzo del succo di limoni per ogni momento della giornata.